Prețul petrolului scade după ce Donald Trump a sugerat că un atac asupra Iranului nu este iminent – Aurul își revine și el

Prețurile petrolului au scăzut joi de la maximele ultimelor luni, iar aurul, considerat o valoare de refugiu, a revenit de la cotațiile record după ce președintele american Donald Trump a calmat anxietatea pieței cu privire la un atac iminent al SUA împotriva Iranului.

Contractele futures la petrolul Brent au scăzut cu 2,4%, la 64,94 dolari/baril, iar contractele futures la WTI au scăzut, de asemenea, cu 2,4%, la 60,51 dolari, de la un nivel de 66,82 dolari, respectiv 62,36 dolari, în sesiunea precedentă.

Declarația președintelui Trump că i s-a transmis că numărul morților în rândul protestatarilor din Iran a scăzut și că nu sunt planificate execuții în masă a semnalat o probabilitate mai mică de intervenție militară directă a SUA împotriva Teheranului. Acest lucru a redus prima de risc geopolitic care a susținut prețurile petrolului.

Ulterior, într-un interviu exclusiv acordat Reuters, președintele și-a exprimat îndoielile cu privire la faptul că Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului, ar putea obține sprijin pentru a se reîntoarce în țară.

Odată cu o scădere a primei de risc geopolitic, traderii se concentrează pe fundamentele care trag prețurile în jos, cum sunt stocurile de țiței din SUA care au crescut săptămâna trecută mai mult decât așteptările analiștilor. De asemenea, a crescut probabilitatea reluării livrărilor de petrol venezuelean, SUA finalizând miercuri prima vânzare.

Deși piețele s-ar putea calma într-o oarecare măsură în urma declarațiilor președintelui Trump, protestele din Iran continua, desi cu o intensitate redusă și există în continuare multă incertitudine la desfășurarea ulterioară a evenimentelor.

Principala valoare de refugiu, aurul a scăzut cu 0,5%, la aproximativ 4.598 dolari pe uncie. Miercuri, a atins un nivel fără precedent de 4.642,72 dolari.

