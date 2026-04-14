Prețul petrolului scade – AIE prognozează că cererea globală va scădea ca efect al conflictului din Orientul Mijlociu

Prețurile petrolului au scăzut marți, deoarece Agenția Internațională pentru Energie anticipează că „contracția cererii se va răspândi la nivel global” pe fondul deficitului tot mai mare pe partea de ofertă și implicit a prețurilor ridicate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Contractele futures cu livrare în luna mai pentru țițeiul WTI s-au ieftinit cu 1,96%, până la 97,24 dolari pe baril, miercuri dimineață.

Cotația internațională de referință pentru țițeiul Brent cu livrare în iunie a scăzut cu 0,33%, ajungând la 99,03 dolari pe baril.

„Cea mai gravă criză energetică”

Conflictul a dus deja la cea mai mare perturbare a aprovizionării cu petrol din istorie, potrivit AIE, și la cea mai mare creștere lunară a prețurilor în martie.

Cele mai recente prognoze ale AIE indică faptul că cererea globală de petrol s-ar îndrepta spre cea mai mare contracție de după pandemia de Covid-19.

„Este de așteptat ca cererea de petrol să scadă cu 80.000 barili pe zi în acest an, deoarece războiul din Iran răstoarnă prognozele noastre globale. Aceasta înseamnă o reducere cu 730.000 bpz față de raportul de luna trecută, iar o scădere prognozată de 1,5 milioane barili pe zi în trimestrul al doilea din 2026 ar fi cea mai accentuată de când Covid-19 a redus consumul de combustibil.”

Avertismentul AIE: „Contracția cererii se va extinde”

Raportul AIE vine în contextul în care SUA au anunțat luni o „blocadă” a porturilor iraniene din Golful Persic. Președintele Donald Trump a declarat duminică că SUA va bloca strâmtoarea, marcând o escaladare bruscă a conflictului după un armistițiu de două săptămâni.

Comandamentul Central al Statelor Unite a declarat ulterior că măsurile se vor aplica doar navelor care intră sau ies din porturile și zonele de coastă iraniene.

Blocada „pune în pericol direct” exporturile de petrol ale Iranului prin Strâmtoarea Ormuz, care s-au ridicat luna trecută la aproximativ 1,7 milioane de barili pe zi, potrivit lui Vivek Dhar de la Commonwealth Bank of Australia.

„Prin urmare, blocada înăsprește și mai mult piețele fizice de petrol și produse rafinate”, a spus el.

