Prețul petrolului revine la pragul de 80$/baril: Normalizarea fluxurilor petroliere din Orientul Mijlociu va necesita mai mult timp – Incertitudinile persistă în piață

Prețurile petrolului au început să crească din nou în primele ore ale dimineții de vineri, pe piețele asiatice, din cauza incertitudinii privind rezultatul negocierilor de pace dintre SUA și Iran, după ce Elveția a confirmat că începerea discuțiilor au fost amânate.

Vineri dimineață, țițeiul Brent urcase iar peste 80 dolari pe baril, în timp ce West Texas Intermediate (WTI) crescuse la 76,38 dolari.

Israelul a lansat noi atacuri în sudul Libanului în noaptea de joi spre vineri – Vicepreședintele SUA JD Vance a transmis un semnal tranșant guvernului israelian

Reuters a redat textul notei semnată de Ministerul Elvețian de Externe, fără a oferi însă alte detalii. Declarația vine după informațiile pe surse care indicau că vicepreședintele J.D. Vance, care trebuia să participe la discuții, și-a anulat deplasarea în Elveția. Știrile nu au specificat motivul anulării deplasării, însă armata israeliană a confirmat că a lansat atacuri asupra sudului Libanului pe parcursul nopții.

În același timp, vicepreședintele SUA a avertizat joi Israelul să nu critice acordul încheiat de Donald Trump cu Iranul și să nu încerce să nu-l respecte pentru că ar risca ca SUA să-și retragă sprijinul militar pentru Tel Aviv. Semnarea armistițiului temporar de către Iran este condiționat de încetarea războiului din Liban, lucru pe care Israelul a indicat că nu are de gând să-l facă.

„Donald J. Trump este singurul șef de stat din întreaga lume care simpatizează cu națiunea Israel în acest moment și, întâmplător, este șeful superputerii mondiale. Dacă aș fi în cabinetul guvernului israelian, m-aș gândi să nu atac singurul aliat puternic pe care îl mai am în întreaga lume”, a transmis Vance, conform Axios.

Pe Telegram, armata israeliană (IDF) a confirmat că „a atacat sudul Libanului pe parcursul nopții și continuă să atace teroriștii Hezbollah și infrastructura lor din mai multe zone din sudul Libanului”. IDF susține că aceste atacuri au fost lansate ca represalii pentru „încălcările repetate ale armistițiului” de către Hezbollah.

Înainte de această ultimă escaladare, prețurile petrolului scăzuseră pe tot parcursul săptămânii, sub 80 de dolari pe baril, deoarece traderii au presupus că acordul pentru armistițiul de 60 de zile va permite ca livrările de petrol din Golful Persic să aibă cale liberă prin Strâmtoarea Ormuz.

Rapoartele despre petrolierele care se aglomerează pentru a ieși și altele care vin pentru a încărca au contribuit la consolidarea acestei percepții. Cu toate acestea, pare evident că normalizarea fluxurilor de petrol din Orientul Mijlociu va mai dura ceva timp.

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