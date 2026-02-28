Prețul petrolului a crescut cu 3%, înaintea declanșării atacurilor asupra Iranului

Cotaţiile petrolului au urcat vineri cu aproximativ 3%, în condiţiile în care traderii se pregăteau pentru posibile perturbări ale ofertei după ce Statele Unite şi Iranul au decis să prelungească discuţiile nucleare şi să le reia săptămâna viitoare, transmite Reuters.

Conform estimărilor de vineri, primele pentru riscuri geopolitice incluse în preţul petrolului sunt estimate la 8 – 10 dolari pe baril, alimentate de temerile privind blocarea Strâmtorii Hormuz, prin care trece circa 20% din fluxul mondial de petrol.

Contractele futures pentru ţiţeiul Brent au avansat cu 2,09 dolari, sau cu aproximativ 3%, până la 72,84 dolari pe baril, iar cele pentru West Texas Intermediate (WTI) au crescut cu 2,33 dolari, respectiv cu circa 3,6%, până la 67,54 dolari. Ambele benchmark-uri au atins cele mai ridicate niveluri din ultimele luni şi creşteri săptămânale de 1,6%, respectiv 1,7%.

”Piaţa este condusă de incertitudine, frica ridică preţurile”, a declarat Tamas Varga, analist la PVM.

Investitorii se tem de un eventual blocaj al negocierilor şi de riscul unei acţiuni militare americane împotriva Iranului.

OPEC+ ar putea lua în discuţie o creştere a producţiei cu 137.000 de barili pe zi în luna aprilie

Preţurile au crescut joi cu peste un dolar pe baril, pe fondul informaţiilor potrivit cărora discuţiile indirecte de la Geneva au stagnat din cauza insistenţei SUA ca Iranul să renunţe complet la îmbogăţirea uraniului. Totuşi, cotaţiile s-au temperat după ce mediatorul din Oman a afirmat că s-au făcut progrese, confirmând reluarea negocierilor săptămâna viitoare, la nivel tehnic, în Viena.

Analiştii avertizează că o soluţie diplomatică este posibilă, dar scenariul unor lovituri militare nu poate fi exclus. Trump a avertizat pe 19 februarie că Iranul trebuie să ajungă la un acord în 10–15 zile sau ”se vor întâmpla lucruri foarte rele”.

Pentru a amortiza un eventual şoc al ofertei, Emiratul Abu Dhabi intenţionează să majoreze exporturile de ţiţei Murban în aprilie, iar Arabia Saudită ar putea creşte preţurile la livrările către Asia, în contextul unei cereri sporite din India, care caută alternative la petrolul rusesc.

În paralel, surse OPEC+ afirmă că organizaţia ar putea lua în discuţie o creştere a producţiei cu 137.000 de barili pe zi pentru luna aprilie, după ce a suspendat majorările în primul trimestru.

****