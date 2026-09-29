Prețul petrolului continuă să crească, în ciuda rapoartelor privind tranzitul unor volume mai mari prin Strâmtoarea Ormuz



Prețurile țițeiului și-au continuat ascensiunea începută luni, în pofida informațiilor conform cărora fluxurile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz s-au îmbunătățit considerabil de la începutul lunii septembrie.

Marti dimineată, țițeiul Brent se tranzacționa la 107,37 dolari pe baril, iar sortimentul West Texas Intermediate (WTI) la 94,31 dolari pe baril. Diferența tot mai mare dintre prețurile celor două tipuri de petrol a fost alimentată de informațiile privind o posibilă interdicție a SUA asupra exporturilor de motorină, conform Oilprice.

Între timp, compania Kpler a raportat luni o estimare a fluxurilor zilnice de petrol care ies din Ormuz la 12,8 milioane de barili, o cifră mult peste așteptările majorității analiștilor. Această estimare vine în ciuda rapoartelor periodice de monitorizare a navelor realizate de Kpler, care indică faptul că traficul petrolier rămâne puternic perturbat.

Totuși, aceste rapoarte nu iau în calcul navele care navighează în așa-numitul „mod invizibil” (fără sistemele de identificare activate) sau, se pare, nici transferurile de petrol de la navă la navă.

Arabia Saudită a recurs la transferuri de la navă la navă pentru a-și exporta țițeiul, după ce rebelii houthi din Yemen au atacat infrastructura energetică a regatului, inclusiv conducta Est-Vest și portul Yanbu de la Marea Roșie. Aceste soluții alternative au contribuit la tendința de creștere a prețurilor petrolului, deoarece au majorat considerabil costurile de transport al țițeiului din Golful Persic.

„Se conturează o imagine mai clară a unor volume mai mari de petrol care părăsesc Golful, însă o mare parte din această creștere se bazează în continuare pe soluții alternative, precum transferurile de la navă la navă. Aceste metode sunt mai puțin eficiente și mai costisitoare decât operațiunile obișnuite, motiv pentru care prețurile țițeiului rămân ridicate”, a declarat Tim Waterer de la KCM Trade, citat de Reuters.

Tarifele de transport maritim pentru petroliere se situează, de asemenea, la niveluri record, sporind povara costurilor de export al țițeiului din Orientul Mijlociu și reducând disponibilitatea navelor, întrucât transferurile de la navă la navă necesită un număr mai mare de astfel de vase.

Printre provocările suplimentare se numără redirecționarea traficului maritim dinspre Marea Roșie către Capul Bunei Speranțe, din sudul Africii, ceea ce prelungește durata călătoriilor, inclusiv a celor efectuate de petroliere.

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