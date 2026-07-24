Prețul petrolului a trecut vineri de pragul de 100 $ pe baril – Ascensiunea prețurilor continuă, mai ales după ce și Kazahstan a sistat exportul

Contractele futures pentru țițeiul Brent au depășit vineri 100 de dolari pe baril, deoarece atacurile din Strâmtoarea Ormuz s-au extins și în Strâmtoarea Bab el-Mandeb, în ​​sudul Mării Roșii. Combinată cu intensificarea luptelor din Marea Neagră dintre Rusia și Ucraina, oprirea livrărilor de petrol kazah, criza din ce în ce mai accentuată a pus complexul energetic și piața globală a mărfurilor la grea încercare.

„Curba prețurilor petrolului Brent și WTI devine din nou foarte abruptă, cu regresie inversă, comparativ cu momentul în care calea diplomatică pentru rezolvarea conflictului din Orientul Mijlociu era pe masă și părea să facă progrese”, a scris analistul UBS Claudio Martucci într-o notă.

Prețurile țițeiului au făcut un salt considerabil în această săptămână, după atacurile iraniene din Ormuz și ale rebelilor Houthi din Yemen în strâmtoarea Bab al-Mandeb din Marea Roșie. Pentru a înrăutăți lucrurile, Kazahstanul a suspendat fluxurile de petrol prin sistemul Consorțiului Conductelor Caspice în urma atacurilor cu drone ale ucrainenelor asupra petrolierelor care încărcau petrol în portul rusesc Novosirisk din estul Mării Negre.

Extinderea atacurilor în Marea Roșie și Marea Neagră propulsează prețurile

Vineri dimineață țițeiul Brent se tranzacționa la 100,3 dolari pe baril, iar West Texas Intermediate (WTI) la 91,70 dolari pe baril, ambele în creștere cu peste 10 dolari pe baril față de luni.

„Escaladarea conflictului din Golful Persic și temerile privind o extindere a conflictului pun în pericol o cantitate semnificativă de petrol”, arată analiștii pieței de mărfuri ING într-o notă de astăzi, subliniind atacurile rebelilor houthi asupra petrolierelor saudite din strâmtoarea Bab el-Mandeb și noile amenințări ale președintelui Trump la adresa Iranului.

„Cu puține sau deloc semne de dezescaladare, piața este probabil să aleagă calea celei mai mici rezistențe deocamdată. Acest lucru sugerează că prețurile petrolului vor continua să crească. Întrebarea cheie este la ce nivel de preț începe să se acumuleze presiune asupra administrației Trump pentru a reveni la masa negocierilor”, au mai scris analiștii ING.

Conform datelor AAA, prețurile benzinei din SUA au trecut din nou peste 4 dolari pe galon, ceea ce ar putea grăbi momentul armistițiului, înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, în care preocupările legate de prețul combustibilului sunt printre prioritățile electoratului.

Potrivit lui Eric Nutall de la Ninepoint Partners, producția de petrol din Orientul Mijlociu este cu 7 până la 8 milioane de barili zilnic sub nivelurile de dinainte de război, iar „stocurile globale onshore [sunt] la niveluri sezoniere minime aproape record”. În plus, Rezerva sStrategică de petrol a SUA este aproape de niveluri periculos de scăzute. Toate acestea sugerează că prețurile petrolului vor continua să crească, cu excepția cazului în care apar semne de disponibilitate din partea SUA sau a Iranului, sau a ambelor părți, de a începe discuțiile de pace.

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