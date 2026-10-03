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Prețul motorinei și al energiei au explodat inflația industrială

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De Laurențiu Gheorghe

3 octombrie, 2026

Prețurile la poarta fabricii au urcat accelerat în august, cu 11,8% față de aceeași lună din 2025, de la 8,8% în iulie. În august inflația industrială, așa cum mai este cunoscut indicele prețurilor producției industriale (IPPI) a fost împinsă în sus de activitatea de rafinare a petrolului și ceea ce ține de producția și furnizarea energiei electrice.

Inflația industrială este importantă deoarece se transmite în prețurile produselor la raft după o perioadă de timp. Astfel că trendul descrescător al indicelui prețurilor de consum (IPC) care a scăzut în iulie la 6,2% s-ar putea inversa în următoarele luni.

Lună la lună, prețurile la poarta fabricii au urcat în august cu 2,1%, aproape de 10 ori mai rapid decât cele de la raft care au avansat cu 0,22% în comparație cu iulie.

Cea mai mare scumpire s-a înregistrat în august la produsele obținute din prelucrarea petrolului (benzină și motorină în principal) prețurile crescând în august cu 13,3% (lună/lună) și cu 68,6% față de anul trecut.

Scumpirea combustibililor a fost mai rapidă decât în cazul petrolului, din cauza limitării capacităților de rafinare la nivel global. La motorină, de exemplu, marja reprezentată de rafinarea petrolului a urcat în august la aproape 40% din costul produsului final, pe fondul ofertei reduse de pe piață.

Comparativ cu luna iulie, produsele rafinate din petrol s-au scumpit în august cu 13,3%.

A doua creștere de preț s-a consemnat în cazul producției și furnizării de energie electrică, termică și gaze, de 5% în august față de iulie și cu 15% comparativ cu aceeași lună din 2025. Producția internă de petrol și gaze s-a scumpit față de anul trecut cu 17,2%.

A treia categorie de produse industriale din punct de vedere al creșterii prețurilor au legătură cu petrolul și energia: produsele industriei chimice și petrochimice, care folosesc ca materie primă petrol, gaze și sunt mari consumatoare de energie. Astfel, produsele chimice s-au scumpit cu 16,2% iar cele din cauciuc și mase plastice cu 15,4%.

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