Prețul gazelor naturale în UE înregistrează cea mai abruptă creștere din ultimii doi ani pe măsură ce se apropie „furtuna perfectă”

Contractele futures de la hub-ul olandez pentru gaze naturale TTF, prețuri de referință pentru gazele naturale în Europa au crescut cu 25% în săptămâna trecută și sunt pe cale să înregistreze cel mai mare salt săptămânal de după octombrie 2023. Inversarea bruscă a tendinței reflectă golirea rapidă a depozitelor de stocare, lichidarea pozițiilor short și un episod prelungit de vreme neobișnuit de rece care afectează continentul, scrie Bloomberg.

„Tendința s-a schimbat complet … aproape că s-ar putea numi o furtună perfectă”, a scris analistul Arne Lohmann Rasmussen de la Global Risk Management într-o notă.

Contractele futures pentru gaze naturale TTF au crescut vertiginos în această săptămână de la valori minime, tranzacționându-se acum la aproape 36 de euro pe megawatt-oră.

Lofmann Rasmussen a remarcat că extracțiile considerabile de gaze naturale din depozite a adus în centrul atenției riscurile legate de stocare înainte de venirea verii. Conform datelor Bloomberg, gradul de umplere al depozitelor pe întreg continentul se situează în prezent la aproximativ 52%, mult sub media pe 10 ani de 71% pentru această perioadă a anului.

„Creșterea abruptă a prețului evidențiază o schimbare structurală mai profundă, Europa pierzând o mare parte din flexibilitatea pe care se baza odinioară pentru a absorbi șocurile de aprovizionare, lăsând stocarea ca unul dintre puținele tampoane rămase, în timp ce achiziționează gaze naturale lichefiate din întreaga lume”, scrie Bloomberg.

Vestea bună este că Europa și-a asigurat o aprovizionare bună cu GNL în această iarnă, iar fluxurile prin conducte din Norvegia rămân constante, dar lipsa unui tampon semnificativ atunci când temperaturile scad și cererea de gaze pentru încălzire crește subliniază cât de fragil a devenit sistemul energetic al Europei.

