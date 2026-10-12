Prețul gazelor naturale în UE, aproape de maximele ultimilor patru ani – Citi anticipează, totuși, o îmbunătățire a livrărilor

Principala cotație de referință pentru prețul gazelor naturale în Europa se îndreaptă spre nivelurile maxime ale ultimilor ani, în pofida anunțării încheierii unui „armistițiu energetic” între Rusia și Ucraina și a îmbunătățirii fluxurilor energetice prin Strâmtoarea Ormuz.

Europa intră în sezonul de încălzire din emisfera nordică fără livrările de GNL din Qatar și cu cel mai scăzut grad de umplere a depozitelor din ultimii 15 ani.

Contractele futures de la bursa olandeză – TTF se tranzacționează la un nivel de aproximativ 83 euro/MWh, cel mai mare preț de la începutul anului 2023. Scăderea din septembrie, până la aproximativ 70 de euro pe megawat-oră, a fost de scurtă durată.

„Chiar și fără importurile de GNL din Qatar, Europa injectează gaze în depozite într-un ritm mai rapid decât se anticipa. Gradul de umplere a depozitelor europene depășește 73%, în pofida estimărilor inițiale care indicau că nu se va atinge pragul de 70% înainte de venirea iernii”, a scris Maggie Xueting Lin, analist la Citi, într-o notă adresată investitorilor.

Cu toate acestea, nivelul stocurilor de gaze din UE rămâne mult sub mediile multianuale. Media calculată pe ultimii 15 ani este de aproximativ 90% la mijlocul lunii octombrie.

La sfârșitul lunii august, când contractele futures olandeze TTF se tranzacționau la aproximativ 67 de euro pe megawat-oră, Samantha Dart, expertă Goldman în domeniul materiilor prime, a afirmat că prețurile ar trebui să urce spre pragul de 100 de euro „pentru a descuraja cererea de GNL din Asia, redirecționând astfel nave suplimentare către Europa, contribuind astfel la umplerea mai bună a depozitelor a gazelor”.

Lin, analist la Citi, a identificat trei factori care îmbunătățesc balanța cererii și ofertei de gaze naturale în Europa în perspectiva iernii: reducerea cererii industriale, temperaturile mai ridicate decât normalul perioadei și o schimbare neașteptată a rolului Ucrainei, care a trecut de la statutul de importator net la cel de exportator net:

Cererea industrială de gaze a scăzut cu aproximativ 8% de la an la an în septembrie și a rămas cu aproape 30% sub nivelurile de dinaintea anului 2022, conform datelor colectate de Citi dintr-un eșantion de șase țări.

Această tendință de scădere persistă chiar și după ajustarea datelor în funcție de vremea caldă. Citi observă dovezi ale unei reduceri suplimentare a cererii determinate de preț, ceea ce contrazice ipoteza conform căreia majoritatea reducerilor posibile avuseseră deja loc în urma crizei energetice din 2022.

Gradul de umplere a depozitelor a ajuns la 73,1% la data de 7 octombrie, depășind estimările anterioare care sugerau că Europa s-ar putea să nu atingă pragul de 70% înainte de iarnă. Volumele injectate în depozite în luna septembrie au fost cele mai mari înregistrate pentru această lună începând cu anul 2022.

Ucraina oferă o gură de oxigen neașteptată. Trecerea de la importul de gaze europene la posibila reexportare a unei cantități de până la 1 miliard de metri cubi în această iarnă ar putea îmbunătăți echilibrul european pentru sezonul rece cu 4,5 miliarde de metri cubi față de anul trecut.

Lin anticipează o scădere a prețurilor gazelor naturale în UE, menținându-și prognoza de bază de 56 de euro pentru contractele TTF în trimestrul al patrulea. Ea consideră că reducerea cererii industriale atenuează deficitul de gaze naturale, pe fondul perturbărilor continue ale exporturilor de GNL din Qatar.

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