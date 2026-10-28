Prețul gazelor a depășit în UE pragul psihologic de 100 de euro/MWh – În SUA este de 12 ori mai mic

Prețul gazelor naturale în Europa a reintrat în domeniul numerelor de trei cifre pentru prima dată după decembrie 2022. Țările membre UE, grav afectate de criza energetică, au început deja să consum din rezervele înmagazinate în depozitele strategice – cu un grad de umplere aflat mult sub mediile multianuale – în timp ce se pregătește pentru un val de ger și pentru strangulări ale fluxurilor energetice prin Srâmtoarea Ormuz, scrie Bloomberg.

Contractele futures de referință pentru gazele naturale (TTF) au înregistrat o creștere de 4,1% ducând prețurile peste pragul de 100 euro MWh.

Gazele în SUA sunt de aproape 12 ori mai ieftine

Prețurile gazelor naturale în SUA rămân, în mare parte, plafonate pe fondul unei oferte abundente, în timp ce vremea caldă asociată fenomenului El Niño se extinde pe teritoriul celor 48 de state continentale americane.

Graficul de mai sus indică un preț de 32,628 $ pentru gazele naturale în UE și de 2,773 $ pentru cele din SUA, exprimate în dolari per milion de unități termice britanice (BTU).

Gazele naturale în UE se tranzacționează la un preț de aproximativ 11,8 ori mai mare decât cel din SUA. Cu alte cuvinte, graficul evidențiază o prăpastie energetică tot mai mare între cele două maluri ale Atlanticului.

Depozitele au început să se golească

Depozitele de gaze din regiune sunt pline în proporție de doar 75%, față de o medie a ultimilor 10 ani de aproximativ 90% pentru această perioadă a anului. Iar perioada de extracția a început deja.

Săptămâna trecută, datele furnizate de Gas Infrastructure Europe au indicat că stocurile de gaze naturale din UE au scăzut pentru prima dată în acest an. Acest lucru este îngrijorător, întrucât UE a intrat în perioada de extragere a gazelor din depozite având rezerve scăzute, ceea ce lasă o marjă de siguranță limitată pentru a proteja continentul în cazul unor valuri de frig succesive.

Pentru următoarele două săptămâni sunt prognozate temperaturi mai scăzute în mai multe regiuni din Europa, ceea ce se traduce printr-un consum mărit de gaze.

Directorul biroului pentru gaze și GNL la Wood Mackenzie, a declarat pentru Bloomberg că „100 de euro reprezintă fără îndoială un prag psihologic care ar putea opune o oarecare rezistență la noi creșteri de prețuri”. Însă a adăugat că „Având în vedere instabilitatea situației geopolitice din Orientul Mijlociu din prezent, nu este nevoie decât de un impuls pentru prețul gazelor în Europa să urce și mai mult”.

La începutul acestei luni, Daan Struyven, expert în energie la Goldman, a avertizat că prețurile gazelor naturale ar putea ajunge la 150 de euro pe megawat-oră „până la sfârșitul anului, dacă exporturile de GNL din regiunea Golfului Persic nu vor fi peste 25% din volumul normal și dacă iarna va fi, cu o abatere standard, mai friguroasă decât în mod normal”.

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