Prețul energiei spot, al doilea cel mai mare din Europa, după ce Bulgaria a oprit un reactor de 1.000 MW de la Kozlodui. Prețurile orare ajung seara la 2.300 lei/MWh

Prețul din Piața pentru Ziua Următoare (PZU) la energia electrică livrată astăzi este de 255 de euro/MWh, al doilea cel mai mare preț din Europa, de peste trei ori mai mare decât cel din Germania, cea mai mare piață europeană, conform publicației specializate E-nergia.ro.

Prețurile sunt foarte mari în toată zona, în timp ce în România prețul mediu din PZU este vineri de 1.365 de lei/MWh, în condițiile unor prețuri orare mari toată ziua. Prețurile pe intervalele de 15 minute nu mai coboară sub 800 de lei/MWh nici la jumătatea zilei, când există producție fotovoltaică, iar seara ajung la peste 2.300 de lei/MWh.

Prețul este cu 22% peste cel de ieri. Bulgaria oprește de azi un reactor nuclear de 1.000 MW pentru o revizie programată – va fi repornit în final de noiembrie

Conform sursei citate, România este într-o situație foarte dificilă din punct de vedere energetic, cu centrala de la Cernavodă oprită și cu o producție hidroelectrică redusă – și aceea obținută cu prețul scăderii rezervei din lacuri – în condițiile secetei și al debitului extrem de mic al Dunării. În plus, numărul de ore cu soare este în scădere, iar capacitatea de stocare este încă redusă.

Singura veste bună este că începem să mai avem producție eoliană.

Așadar, România importă în din ce în ce mai multe intervale orare energie electrică pentru a-și acoperi consumsul dar și acest import începe să fie sub presiune, pe fondul opririi programate, de vineri, a unui grup de 1.000 MW al centralei nucleare de la Kozlodui din Bulgaria.

Prețuri mari în jumătate de Europă

Conform E-nergia.ro, situația de pe piața de energie este destul de complicată, însă nu numai la noi, în condițiile în care, cel puțin vineri, pare că avem două zone – una cu prețuri mici, în vestul continentului și una cu prețuri mari, în est.

Fără o explicație oficială, se poate intui doar că prețurile sunt mai mici în vest pe fondul unei producții mari din eolian și nuclear – plus fotovoltaicul din zona iberică, în timp ce în partea din est, pe fondul reducerii componentei hidro și nucleare, centralele tradițional mai scumpe – gazul este foarte scump acum – ocupă mai mare parte din mixul de generare.

Deși mecanismul de cuplare a piețelor spot europene ar trebui să conducă la o uniformizare a prețurilor, azi vedem diferențe foarte mari de preț, chiar între două piețe învecinate. De exemplu, dacă în Cehia prețul este de 98 de euro/MWh, în Slovacia el este de 222 euro/MWh.

Vedeți aici prețurile din piețele europene de vineri:

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