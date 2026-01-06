Prețul cuprului stabilește un nou record, stocurile fiind „blocate în SUA”

Prețul cuprului a continuat să crească puternic după ce a depășit în premieră pragul de 13.000 dolari/tonă, investitorii anticipând o ofertă restrânsă, iar un sentiment proactiv în ceea ce privește riscul a cuprins piețele financiare în general.

Contractele futures pe trei luni au crescut cu până la 3,1%, atingând marți un nou nivel record de 13.387,50 dolari pe tonă la Londra, depășind vârful stabilit luni. Temerea că administrația Trump ar putea introduce o taxă vamală pe cupru au atras volume uriașe de stocuri în SUA, golind depozitele din restul lumii, deoarece minele nu au reușit să-și crească producția de minereu.

„Stocurile obișnuiau să acționeze ca un buffer, dar acum sunt blocate în SUA”, a declarat Li Xuezhi, șeful departamentului de cercetare de la Chaos Ternary Futures Co, pentru Bloomberg. „Așadar, bufferul a dispărut și toată lumea va trebui să se lupte.”

Metalele de bază au avut un început de an foarte puternic în 2026, indicele LMEX, care le urmărește pe principalele șase, inclusiv cuprul, atingând cel mai înalt nivel din martie 2022, când sectorul a atins vârful. Metalul roșu – utilizat în fire și cablaje – a înregistrat un salt de peste 20% de la sfârșitul lunii noiembrie, în timp ce aluminiul a crescut la cel mai înalt nivel din ultimii trei ani.

Președintele Donald Trump a alimentat achizițiile de cupru în SUA în prima jumătate a anului trecut, înainte de a se decide să scutească metalul roșu de tarife, ceea ce a determinat o pauză. Tranzacțiile s-au întețit apoi în ultimele luni, deoarece planul de a reexamina problema taxelor vamale a făcut ca prețurile pe piața locală să crească din nou la un nivel superior. Importurile de cupru ale SUA în decembrie au crescut la cel mai înalt nivel din iulie.

„Logica din spatele acestei creșteri rămâne”, a spus Li. „Trebuie să urmărim tendința și să nu ne fixăm pe nivelurile absolute ale prețurilor.” Piețele bursiere și-au revenit, de asemenea, odată cu începerea noului an, investitorii ignorând în mare măsură tensiunile din Venezuela prelungind o perioadă de creștere de trei ani, alimentată de companiile de tehnologie și acțiunile legate de inteligența artificială. Scăderea dolarului a oferit, de asemenea, un avantaj cuprului și altor mărfuri evaluate în moneda respectivă, pe măsură ce investitorii s-au implicat în așa-numita tranzacție de devalorizare.

Perspectiva reducerii importurilor din SUA, precum și optimismul cu privire la cerere, având în vedere rolul cuprului în sectoare cu creștere rapidă, cum ar fi energia regenerabilă, centrele de date și rețelele electrice, au alimentat un val de optimism. Kostas Bintas, directorul departamentului de metale de la Mercuria Energy Group Ltd., a avertizat într-un interviu din noiembrie că goana după importuri va lăsa restul lumii fără cupru, prezicând că „acesta este cel mai bun moment” pentru creșterea pieței.

Va fi taxat cuprul din 2027?

Trump a cerut Departamentului Comerțului să transmită o actualizare privind piețele de cupru din SUA până la sfârșitul lunii iunie, moment în care se așteaptă o decizie privind tarifele pentru metalul rafinat. Departamentul propusese anterior o taxă de 15% începând cu 2027, care să crească la 30% în 2028, dar Casa Albă nu a confirmat acest calendar.

Cantitatea de cupru depozitată acum în SUA a crescut vertiginos, cantitățile aflate doar în depozitele Comex ajungând la peste o jumătate de milion de tone, după 44 de zile consecutive de intrări nete. Cantitatea din depozitele LME s-a redus aproape la jumătate în ultimul an, dar este mai mare decât minimumul recent din iunie.

Prețul cuprul a fost, de asemenea, susținut în ultimul an de o serie de incidnte care au oprit producția sau au plafonat-o la unele dintre cele mai mari mine din lume. Între timp, combinatele s-au confruntat cu presiuni din partea minerilor de a accepta taxe de procesare record, deoarece se luptă să procure suficientă materie primă, un alt semn al presiunii ofertei.

Câștigurile la metale reflectă, de asemenea, parțial un context geopolitic schimbător care ar putea duce la lanțuri de aprovizionare mai fracturate pe termen lung. Recenta capturare de către SUA a liderului venezuelean Nicolás Maduro a demonstrat reformarea ordinii mondiale de către Trump, un efort care include și eforturile SUA de a asigura accesul la materii prime.

Totuși, creșterea record a cuprului pare „incongruentă” în raport cu evoluție cererii și ofertei globale și cu piețele spot fizice, a declarat Duncan Hobbs, șeful departamentului de cercetare de la Concord Resources Ltd. „Este vorba despre aprovizionarea critică și securitatea lanțurilor de aprovizionare, o nouă ordine mondială fiind pusă în evidență de evenimentele din Venezuela.”

Goldman Sachs Group Inc. a declarat că a rămas pozitivă în ceea ce privește cuprul, potrivit unei note. Banca se așteaptă ca prețurile să se mențină, având în vedere creșterea limitată a ofertei. „Feedback-ul recent din sectoarele din aval din China nu a sugerat nicio reducere notabilă a comenzilor pe fondul prețurilor ridicate”, a precizat aceasta.

Cuprul a crescut cu 0,9%, ajungând la 13.100 de dolari pe tonă, până la ora 10 a.m. la Londra, după o creștere de peste 4% în tranzacțiile de luni. Celelalte cinci metale de bază au înregistrat toate creșteri, nichelul fiind cu peste 5% mai mare, iar staniul cu 3,4%.

