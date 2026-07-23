Prețul biletelor de avion evoluează în ”dinți de fierăstrău”: prețul petrolului și riscurile geopolitice produc fluctuații în costul transportului aerian

Prețul mediu al serviciilor de transport aerian, inclusiv biletele de avion, a fluctuat semnificativ în Uniunea Europeană, începând cu ianuarie 2025.

Această fluctuație mare a prețurilor reflectă suprapunerea mai multor cauze, printre care riscul a căpătat cea mai mare importanță.

Astfel, factorilor „normali” cererea și sezonalitatea li se adaugă evoluțiile geopolitice care influențează puternic prețul petrolului.

În plus, Europa este una dintre cele mai expuse regiuni la riscul întreruperii aprovizionării cu combustibil de aviație, din cauza dependenței de importurile energetice din Orientul Mijlociu, blocate acum de războiul Iran-SUA

Iar deficitul de kerosen se reflectă în prețul biletul. Biletele se scumpesc într-un ritm mai lent pentru că au fost achiziționate cu mult timp înainte.

Semnalele că vor urma noi scumpiri sunt evidente. Companiile aeriene reduc numărul de zboruri și destinații pentru a-și acoperi pierderile. Wizz Air, una dintre cele mai mari companii aeriene a anunțat un profit pentru Ț2/2026 cu o treime mai mic tocmai din cauza scumpirii combustibililor. Luftansa a anunțat în iunie suspendarea a 20.000 de zboruri., lucru care a devenit comun în industria aviației. Și Wizz Air a anulat unele destinații care nu au suficiente cereri pentru a fi profitabile.

Iar luna iulie a adus prețuri în jur de 100 dolari/baril care se vor reflecta în perioada următoare în prețul carburanților.

cererea de călătorii, sezonalitatea și recentele evoluții geopolitice cu efecte asupra prețului combustibilului de aviație.

Între ianuarie 2025 și iunie 2026, cea mai mare creștere a prețurilor serviciilor de transport aerian a fost înregistrată în aprilie 2025 (+13,7%) față de aprilie 2024.

Prețul curselor internaționale a fluctuat cel mai mult

Creșterea ratei anuale din aprilie a fost urmată de fluctuații cu intensități reduse în lunile de vară. Anul 2026 a început cu o scădere în termeni anuali, urmată de creșteri în februarie și martie și o scădere bruscă (-4,7%) în aprilie. În luna mai, prețurile serviciilor de transport aerian au crescut cu 8,1% față de mai 2025, luna iunie urmând aceeași tendință și înregistrând o creștere de 3,1%.

Prețurile generale pentru transportul aerian au fost afectate în mare parte de fluctuațiile transportului aerian internațional. Variațiile anuale ale prețurilor pentru călătoriile internaționale au scăzut mai brusc decât pentru zborurile interne în lunile slabe, dar au înregistrat și creșteri puternice, inclusiv de 14,1% în aprilie 2025 și 8,7% în mai 2026.

În iunie 2026, prețurile călătoriilor aeriene internaționale au crescut cu 4,5%, iar cele ale călătoriilor aeriene interne cu 2,0%.

Diferențe mari între țările UE

În perioada aprilie – iunie 2026, ratele anuale de creștere pentru serviciile de transport aerian au variat foarte mult între țările UE.

În Belgia, prețurile au crescut în toate cele trei luni, deși într-un ritm lent: cu 41,5% în aprilie 2026, 33,8% în mai și 28,7% în iunie, comparativ cu aceleași luni din 2025. Pe de altă parte, în Slovacia, prețurile serviciilor de transport aerian au scăzut, cel mai notabil în aprilie 2026 (-53,0%), mai (-48,2%) și iunie (-45,1%).

În majoritatea țărilor UE, însă, prețurile serviciilor de transport aerian au scăzut în aprilie 2026, urmate de creșteri în mai 2026. În iunie 2026, Austria (+22,3%) și Grecia (+15,1%) au înregistrat, de asemenea, rate anuale de creștere peste 15%. În schimb, Ungaria (-13,6%) și Polonia (-13,1%) s-au numărat printre cele mai mari scăderi.

În România prețurile biletelor de avion au scăzut în iunie 2026 cu -7,3% față de aceeași lună din 2025.

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