Prețul aurului urcă la 5.000 de dolari, pe fondul turbulențelor globale care alimentează raliul metalelor prețioase

Aurul a urcat peste 5.000 de dolari uncia duminică, atingând acest prag major mai devreme decât anticipa Wall Street, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la viteza uluitoare a raliului metalelor prețioase, potrivit presei străine.

Aurul și-a extins astfel avansul la 8,5% săptămâna trecută, pe fondul unui dolar mai slab. Indicele Bloomberg Dollar Spot, un indicator-cheie al evoluției monedei americane, a scăzut cu 1,6%, consemnând cea mai mare pierdere săptămânală din luna mai.

Creșterea aurului a devenit un simbol al așa-numitului „pariu pe depreciere” (debasement trade), investitorii cumpărând active pentru a se proteja împotriva erodării puterii de cumpărare, pe fondul creșterii accelerate a datoriei guvernamentale la nivel mondial.

„Creșterea prețurilor metalelor prețioase este amețitoare și profund înfricoșătoare”, a scris duminică Robin Brooks, Senior Fellow la Brookings Institution, menționând că avansul aurului face „parte din ceva mult mai mare”.

„Suntem la începutul unei crize globale a datoriei, iar piețele se tem din ce în ce mai mult că guvernele vor încerca să genereze inflație în economie pentru a reduce datoria scăpată de sub control”, a scris Brooks.

Brooks a remarcat că, deși dolarul american a rămas relativ stabil în a doua jumătate a anului trecut, acesta a început noul an pe o traiectorie descendentă.

„Un dolar în scădere va supra-alimenta creșterea prețului aurului și pariul pe depreciere, deoarece sporește puterea de cumpărare a cumpărătorilor din afara zonei dolarului”, a scris Brooks.

Goldman Sachs și-a majorat ținta de preț pentru finalul anului la 5.400 de dolari

Goldman Sachs și-a majorat recent ținta de preț pentru finalul anului de la 4.900 la 5.400 de dolari, menționând o participare crescută a investitorilor privați care caută să-și diversifice portofoliile și să-și protejeze averea.

„Considerăm că riscurile asociate prognozei noastre revizuite privind prețul aurului sunt bidirecționale, dar rămân semnificativ înclinate în sus, deoarece investitorii din sectorul privat ar putea continua diversificarea pe fondul incertitudinilor persistente ale politicilor globale”, au declarat analiștii.

Aurul a crescut după fiecare eveniment geopolitic major din acest an, inclusiv capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro de către SUA și amenințările președintelui Trump privind tarifele vamale, în contextul demersurilor legate de Groenlanda.

Metalul prețios a avansat cu 15% de la începutul anului, după o creștere de 65% în 2025.

O bulă generalizată la nivelul tuturor metalelor

Deși cererea băncilor centrale străine pentru aur a fost puternică, pe fondul reducerii expunerii la titlurile de stat americane, Brooks de la Brookings Institution a susținut că acest lucru nu explică creșterea masivă a prețului aurului din acest an.

„Faptul că asistăm la o bulă generalizată la nivelul tuturor metalelor prețioase contrazice ideea că băncile centrale ar fi motorul principal”, a scris Brooks.

În alte segmente ale pieței metalelor prețioase, argintul a depășit vineri pentru prima dată pragul de 100 de dolari, continuând să crească duminică seara până în jurul nivelului de 107 dolari. Platina a atins, de asemenea, noi maxime, cu un câștig de peste 40% de la începutul anului.

Cuprul a urcat vineri la un nivel record de peste 13.000 de dolari pe tonă la Londra.

***