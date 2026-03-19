Țițeiul a dat cu capul de 120 dolari/baril, apoi a coborât la loc – Care e situația din piață și cum s-ar putea diversifica rutele de export din Golf

Prețul țițeiului Brent a sărit la 120 de dolari/baril joi, cu o creștere ce s-a extinx la un moment la 8-9%, după ce Iranul a atacat instalații de producție de energie din țările din Golf, în răspuns la un atac al Israelului asupra celui mai mare zăcământ de gaze din Iran.

La ora 15:50, ora României, țițeiul Brent se tranzacționa la 112 dolari/baril, cu temperare a creșterii după ce a atins pragul de 120 dolari. Țițeiul continuă să se tranzacționeze cu tendință de creștere, dar cu volatilitate masivă în contextul atacurilor repetate asupra facilităților de producție din Orientul Mijlociu.

De notat că președintele american Donald Trump a anunțat că nu vor mai fi atacuri asupra infrastructurii energetice din Iran dacă Iranul nu va relua atacurile asupra facilităților de producție ale țărilor din Golf.

Saudiții au readus pe piață mai bine de jumătate din exporturile obișnuite. Șocul petrolier, încă moderat

Pozitivă pentru piață este și rerutarea unei cantități semnificative din producția Arabiei Saudite către Marea Roșie, unde petrolierele fac coadă ca să încarce țițeiul.

Conform Bloomberg, livrările din portul saudit Yanbu de la Marea Roșie au avut o medie de aproximativ 4,19 milioane de barili pe zi în ultimele cinci zile, potrivit datelor de monitorizare. Asta înseamnă deja exporturi de mai bine de jumătate din cele aproximativ 7 milioane de barili pe zi pe care regatul saudit le exporta zilnic înainte de război.

În același timp, analiștii notează că șocul petrolier este încă unul moderat, cu toate că el are efecte atât inflaționiste cât și contracționiste,

Conform lui Jason Furman, profesor de economie la Harvard și fost șef al Comitetului Consilierilor Economici (CEA) în timpul administrației Obama, petrolul a depășit pragul de 150 de dolari/baril în 2011, în timpul loviturilor din Libia, unde a stat timp de doi ani fără a împinge economia globală în recesiune.

În plus, prețul actual per baril nu e comparabil cu cel din 2011, mai notează Furman într-o postare pe X.

Analiștii mai notează că indiferent cum se termină acest război, următorii 5–10 ani vor produce o diversificare a rutelor de export pentru statele din Golf (GCC), departe de Golful Persic și Marea Roșie și posibil spre porturile israeliene și siriene de la Marea Mediterană.

