Rollercoaster pentru țiței: prețul Brent scade spre 90 $/baril – Traficul prin Strâmtoarea Ormuz pare să fi fost reluat parțial

Prețul petrolului a înregistrat o veritabilă evoluție de tip rollercoaster în ultimele 36 de ore, cu o prăbușire de la nivelul record al ultimilor 4 ani de 120 dolari/baril atins duminică noapte la 83 de dolari luni seară. Marți, la ora 09:20, ora României, prețul țițeiului sortiment Brent, relevant pentru piața europeană, se tranzacționa cu o scădere de 7%, la 90-91 de dolari/baril.

Scăderea de luni seară a venit după ce președintele SUA Donald Trump a declarat că războiul împotriva Iranului este „foarte complet, în mare parte” și că „nu a mai rămas nimic din punct de vedere militar” în țară. FT scrie că piețele au interpretat declarațiile drept un semnal că conflictul s-ar putea apropia de final și că riscurile pentru aprovizionarea globală cu energie ar putea scădea.

Trump a discutat cu Putin. Situația în Ormuz

În același timp, Trump a declarat că își propune să mențină strâmtoarea Ormuz deschisă pentru asigurarea fluxului de petrol și gaze către Asia și restul lumii și a avut luni inclusiv o discuție telefonică cu președintele Vladimir Putin, în contextul în care SUA urmărește să relaxeze regimul de sancțiuni pentru a aduce pe piața globală mai multă ofertă de petrol.

Statele Unite le-au transmis luni partenerilor din G7 că relaxarea sancțiunilor asupra petrolului rusesc va fi temporară, în contextul creșterii puternice a prețurilor energiei provocate de războiul din Iran. Administrația Trump a acordat deja Indiei o derogare care îi permite să cumpere petrol rusesc aflat deja pe mare.

Totodată, traficul prin Strâmtoarea Ormuz pare să fi fost reluat parțial. Firmele de monitorizare a transportului maritim arată că navele traversează strâmtoarea după ce își opresc transponderele (localizarea radar) înainte de trecere, apoi le repornesc după ce au trecut.

Analiștii consultați de Wall Street Journal sunt totuși de părere că dacă războiul s-ar încheia astăzi, cu capitularea completă a Iranului, traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz ar avea nevoie de aproximativ cel puțin o săptămână pentru a reveni la normal, iar producția de petrol din statele din Golf ar avea nevoie de aproximativ două luni pentru a reveni la nivelurile dinaintea războiului.

Strâmtoarea Ormuz este un punct critic al comerțului energetic global, prin care trece aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol și o mare parte din LNG, iar conflictul a redus drastic traficul maritim și exporturile din regiune.

***