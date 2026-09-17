Bloomberg: Conducta saudită Est-Vest va reveni la jumătate din capacitate în zilele următoare – Prețul petrolului scade spre 100$/baril. Oficiali SUA s-au întâlnit cu lideri Houthi în Oman

Aramco, compania petrolieră de stat a Arabiei Saudite, lucrează la o soluție pentru ocolirea secțiunii avariate a conductei Est–Vest și intenționează să restabilească aproximativ jumătate din capacitatea acesteia în următoarele zile, în timp ce revenirea la capacitatea completă ar putea dura aproximativ șase săptămâni, potrivit Bloomberg.

Înainte de atacurile cu drone de săptămâna trecută, conducta de 1.200 de kilometri transporta între 4 și 5 milioane de barili de petrol pe zi, echivalentul a aproximativ 4%-5% din oferta mondială, potrivit Reuters.

O repornire la jumătate din capacitate ar însemna, prin urmare, revenirea pe piață a circa 2-2,5 milioane de barili pe zi. Arabia Saudită a atribuit atacul unor drone operate de miliții pro-iraniene din Irak. Separat, Associated Press a relatat că reparațiile la una dintre principalele stații de pompare ar putea dura între trei și cinci săptămâni, fiind posibile operațiuni parțiale în acest interval.

Conducta Est–Vest a devenit una dintre arterele esențiale pentru exporturile saudite după perturbarea severă a traficului prin Strâmtoarea Ormuz în urma războiului SUA-Israel cu Iranul. Prin conductă, petrolul este transportat din estul Arabiei Saudite către terminalele de la Yanbu, la Marea Roșie, de unde poate ajunge pe piețele internaționale fără să tranziteze Ormuz. Închiderea sa a alimentat temerile privind oferta, în condițiile în care traderii estimau că Arabia Saudită mai avea stocuri pentru numai cinci-șapte zile de export la Yanbu.

Perspectiva unei reporniri parțiale a conductei a redus însă presiunea asupra pieței. Petrolul și-a oprit miercuri seara creșterea puternică din ultimele zile, după apariția informației că aproximativ jumătate din capacitatea conductei ar putea reveni rapid în funcțiune, iar joi cotațiile au trecut pe scădere. Brent, care se tranzacționa miercuri în apropierea pragului de 105 dolari/baril, cobora joi spre 102 dolari/baril, cu peste 3% față de sesiunea precedentă.

În paralel, Arabia Saudită reușește deja să compenseze pierderile de exporturi de la Yanbu prin redirecționarea unor volume pe alte rute și prin creșterea exporturilor de pe coasta de est, prin Strâmtoarea Ormuz. O repornire rapidă a conductei Est–Vest ar reduce cel mai acut risc imediat pentru oferta globală și ar putea pune o presiune suplimentară în jos asupra prețului Brent, mai scrie Bloomberg.

Oficiali SUA, discuții directe cu lideri Houthi în Oman

În același timp, Reuters a scris că oficiali americani s-au întâlnit în weekend, în Oman, cu reprezentanți ai rebelilor Houthi din Yemen, au declarat pentru Reuters cinci surse familiarizate cu situația. Discuțiile au avut loc la câteva zile după ce gruparea susținută de Iran a cucerit o zonă strategică de pe coasta Mării Roșii, într-o ofensivă de succes.

Întâlnirea a avut loc la Ambasada SUA din Muscat, capitala omaneză, potrivit a trei dintre surse, care au vorbit sub protecția anonimatului. Două surse au afirmat că guvernul Omanului, care joacă de mult timp rolul de mediator regional, a contribuit la organizarea discuțiilor.

Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă că Houthi au contactat administrația sa și au cerut Statelor Unite să nu se implice în războiul din Yemen. Vicepreședintele JD Vance a confirmat luni că Washingtonul se află în contact direct cu gruparea, fără să ofere alte detalii.

În cadrul întâlnirii, care potrivit uneia dintre surse a avut loc duminică, Houthi le-au transmis oficialilor americani că nu intenționează să atace nave americane și că rămân angajați față de armistițiul încheiat cu SUA în 2025, au declarat două surse.

Una dintre surse, din Yemen, a precizat că gruparea a transmis, de asemenea, că nu va ataca nave israeliene sau alte vase comerciale, cu excepția celor aparținând Arabiei Saudite.

Houthi au preluat săptămâna trecută controlul efectiv asupra întregii coaste yemenite la Marea Roșie, inclusiv asupra portului Mocha și a insulei Perim, situată în Strâmtoarea Bab el-Mandeb, la intrarea în Marea Roșie.

Houthi, care au cucerit capitala Yemenului în 2014, luptă de peste un deceniu împotriva unei coaliții conduse de Arabia Saudită. Conflictul se calmase în ultimii ani în urma unui armistițiu, însă luptele au reizbucnit în iulie, când Houthi au anunțat o blocadă împotriva transporturilor maritime saudite din Marea Roșie, după ce SUA au reimpus blocada asupra Iranului.

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