Petrolul sare la 110 $/baril: Israelul a atacat cel mai mare zăcământ de gaze din Iran. Temeri de escaladare în Golf și pe piețe

Prețul țițeiului Brent a sărit la 110 dolari/baril miercuri, cu o creștere de +6%, după ce forțele aeriene ale Israelului, în coordonare cu SUA, au lovit o instalație de procesare a gazelor naturale din sud-vestul Iranului și imensul zăcământ de gaze Pars din Iran, scriu agențiile de presă internaționale. La ora 17:20, ora României, țițeiul Brent se tranzacționa la 109 dolari/baril.

Acestea au fost primele atacuri asupra infrastructurii energetice iraniene din Golful Persic din cadrul campaniei americano-israliene împotriva Iranului, potrivit Reuters.

Pars este sectorul iranian unde se află cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume, pe care Iranul îl împarte cu Qatarul de-a lungul Golfului. Agenția de știri iraniană Fars a relatat că rezervoarele de gaze și părți ale unei rafinării au fost lovite. Fluxurile de gaze către Iraq au fost sistate în urma atacurilor.

Iranul pregătește atacuri împotriva instalațiilor energetice ale țărilor din Golf

Axios citează oficiali israelieni care au spus că atacul a fost coordonat și aprobat de administrația Trump. Un oficial al Departamentului Apărării din SUA a confirmat pentru Axios informațiile oferite de oficialii israelieni. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Qatar a calificat atacul drept o escaladare „periculoasă şi iresponsabilă” care pune în pericol securitatea energetică globală.

În răspuns, Gărzile Revoluționare din Iran au avertizat că mai multe instalații energetice din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar ar trebui evacuate din cauza unor posibile atacuri.

Mass-media semi-oficială din Iran a publicat o listă de ținte energetice pentru represalii:

Rafinăria Ras Laffan – Qatar ,

, Rafinăria Samref – Arabia Saudită ,

, Zăcământul de gaze Al Hosn – Emiratele Arabe Unite ,

, Complexul petrochimic Jubail – Arabia Saudită ,

, Complexul petrochimic Mesaieed – Qatar.

SUA și Israelul s-au abținut anterior să lovească instalațiile de producție energetică ale Iranului din Golf.

Președintele american Donald Trump a transmis imediat după atacul Israelului că Iranul este principalul stat sponsor al terorismului.

