Țițeiul Brent sare la 115 dolari/baril – temeri de escaladare după atacuri asupra infrastructurilor energetice din Iran și Israel

Prețurile petrolului au crescut puternic luni, după ce gruparea Houthi din Yemen a atacat Israelul în weekend, semnalând un risc de blocaj și în Strâmtoarea Bab-el-Mandeb, prin care saudiții au rerutat exporturile de petrol.

În același timp, ministerul Energiei din Iran a confirmat pene de curent în Teheran și în alte orașe din nordul țării, după lovituri asupra infrastructurii energetice atribuite Israelului și/sau Statelor Unite și asupra unei facilități petrochimice. Iranul, prin Hezbollah, a atacat în răspuns, luni, o rafinărie din Haifa, Israel.

Piețele petroliere au ignorat în mare măsură comentariile optimiste ale președintelui american Donald Trump privind negocierile cu Iranul

Piețele reacționează de asemenea la continuarea ostilităților și la semnalele dintre părțile beligerante, Teheranul afirmând că este pregătit pentru o eventuală invazie terestră americană în condițiile în care Washingtonul a trimis trupe suplimentare în regiune.

Contractele futures cu livrare mai 2026 pentru petrolul Brent au crescut cu 2%, la 115 dolari/baril la ora 12:00 ora României. În același timp, țițeiul cu livrare în luna iunie se tranzacționau la 108 dolari/baril.

Atacurile Houthi pot deschide un nou front în războiul cu Iranul

Rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran, au anunțat duminică lansarea unui val de rachete asupra Israelului și au promis noi atacuri. Implicarea lor ridică temeri privind o escaladare a conflictului, având în vedere capacitatea grupării de a ataca navele care tranzitează Marea Roșie, prin care saudiții au început să exporte din ce în ce mai mult petrol.

„În absența unei redeschideri rapide a Strâmtorii Ormuz, scenariul de bază rămâne ca Brent să se mențină în jurul a 100 dolari/baril până la jumătatea anului, urmând să scadă treptat în a doua parte a lui 2026”, au comentat analiștii pentru postul american de televiziune CNBC.

Petrolul a acumulat câștiguri puternice în martie, Brent crescând cu aproape 60% după izbucnirea războiului SUA–Israel împotriva Iranului, care a perturbat semnificativ oferta globală.

Iranul a blocat efectiv Strâmtoarea Ormuz, rută prin care trece aproximativ 20% din consumul mondial de petrol.

***