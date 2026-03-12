Petrolul revine spre 100$/baril: atacurile asupra petrolierelor amplifică volatilitatea – SUA vor elibera 172 mil. barili din rezerve

Prețul petrolului Brent a continuat să se tranzacționeze cu o volatilitate masivă în ultimele ore, depășind din nou în orele de tranzacționare ale ședinței asiatice pragul de 100 de dolari/baril, de unde a corectat la 95-96 de dolari la ora 09:45 ora României (+4%).

Evoluția vine în contextul în care Asia este cea mai afectată regiune în materie de aprovizionare cu țiței din Golf, unde țările continuă să se confrunte cu dificultăți la exportul energiei din cauza războiului SUA–Israel cu Iranul.

Atacuri asupra petrolierelor din Irak și evacuarea unui port din Oman

Reuters relatează că două petroliere internaționale au fost atacate în nordul Golfului Persic, în apropiere de Irak și Kuweit (vezi foto mai jos). Imagini distribuite online au arătat navele cuprinse de flăcări, iar separat Bloomberg a relatat că Omanul a evacuat toate navele dintr-un mare terminal de export de petrol, Mina Al Fahal, ca măsură de precauție, după un val de atacuri asupra navelor din regiune. Un alt atac cu dronă a avut loc asupra unui rezervor de stocare din Portul Salalah din Oman.

Analiștii ANZ citați de Reuters avertizează că piețele subestimează încă durata și amploarea perturbărilor provocate de conflict. Prin Ormuz trece 20% din oferta globală de petrol și gaz natural.

”Odată ce un conflict depășește faza inițială de șoc, piețele petrolului tind să treacă de la evaluarea incertitudinii la evaluarea duratei conflictului. În acel moment, întrebarea-cheie nu mai este dacă aprovizionarea este perturbată, ci cât timp pot producătorii să mențină fizic producția în condiții operaționale tot mai dificile”, au spus analiștii ANZ

Creșterea petrolului este temperată de discuțiile privind eliberarea rezervelor strategice

Cu toate acestea, prețurile petrolului au rămas sub maximele săptămânii, după ce mai multe țări au intervenit pentru a compensa eventualele șocuri de aprovizionare.

Agenția Internațională a Energiei (IEA) pregătește eliberarea a 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice, o intervenție record.

Președintele SUA Donald Trump a anunțat miercuri seară că Statele Unite vor elibera 172 de milioane de barili din Strategic Petroleum Reserve, pentru a limita șocul energetic provocat de războiul cu Iranul. Asta înseamnă aproape jumătate din țiței din rezerva strategică a SUA.

Prețurile petrolului au urcat la începutul săptămânii până la aproape 120 de dolari/baril.

Ar putea urma măsuri de reducere a cererii

Analiștii notează că dacă deficitul de aprovizionare este atât de mare încât necesită eliberarea a 400 de milioane de barili, atunci ar trebui aprobate și măsuri pe partea de cerere: schimbarea combustibililor cu care rulează anumite termocentrale (petrol-cărbune, gaz-cărbune), modificări de comportament la nivelul societății (reducerea limitelor de viteză pe autostrăzi, scăderea utilizării aerului condiționat sau a încălzirii) și derogări temporare privind standardele de poluare pentru combustibili.

Javier Blas, editorul senior al Bloomberg, notează însă că toate aceste măsuri sunt astăzi politic incorecte, fie pentru dreapta, fie pentru stânga.

”Țările IEA răspund folosind doar jumătate din instrumentele disponibile (partea de ofertă), ignorând partea de cerere”, notează Blas într-o postare pe X.

***