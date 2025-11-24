Prețul gazului în Europa scade sub 30 euro/MWh – Cel mai mic preț din ultimele 18 luni – Petrolul ține pasul – SUA aduc cantități record de LNG și trag prețurile în jos

Contractele futures pentru gazul natural european de la hub-ul din Olanda (TTF) au scăzut luni la cel mai mic nivel din ultimele 18 luni, sub prețul de 30 euro/MWh.

Potrivit Bloomberg, evoluția vine pe fondul prognozelor meteo mai blânde cu privire la această iarnă și al perspectivelor unui posibil acord de pace în Ucraina.

Potrivit agenției de presă, cererea de gaz pentru încălzire se reduce în Europa, în timp ce fluxurile actuale sunt ample. Totodată, discuțiile diplomatice privind încheierea războiului din Ucraina reduc tensiunile de pe piață. Prețul megawatt-ului de gaz este în continuare peste cel din februarie 2022, dar nivelul actual de preț este cel mai mic din mai 2024.

Americanii exportă cantități record de LNG în Europa și trag prețurile în jos

De menționat totodată că SUA a relansat puternic exporturile de LNG către Europa, inclusiv datorită operaționalizării așa-numitului Coridor Vertical de gaze.

Bloomberg adaugă că deși Rusia furnizează acum doar circa 10% din importurile de gaze ale UE, un eventual acord de pace ar putea influența prețurile prin ridicarea sancțiunilor și creșterea exporturilor globale de energie. Conform Bloomberg, traderii rămân încrezători că Europa va avea suficiente rezerve pentru iarnă, dar orice schimbare semnificativă a cererii sau ofertei poate genera fluctuații mari de preț.

La Bursa Română de Mărfuri (BRM), un MWh de gaz natural cu livrare marți (piața spot) se tranzacționa luni cu 165 de lei, cu o mică primă.

Prețul petrolului scade pe fondul negocierilor de pace, al dolarului mai puternic și al producției mari a OPEC+

Piețele petroliere a fost relativ tensionate luni dimineață în primele tranzacții de piețe asiatice, cu toată atenția îndreptată la știrile privind potențialele progrese în negocierile de pace Rusia – Ucraina care continuă la Geneva. În același timp, aprecierea dolarului SUA adaugă o presiune deflaționistă, ambii indici de referință ai petrolului (WTI și Brent) pierzând aproximativ 3% din preț săptămâna trecută.

Luni dimineață, West Texas Intermediate (WTI) se tranzacționa la 57,92 dolari/baril sau -0,26%, în timp ce Brent continua să fluctueze în jur de 62,42 dolari sau -0,22%.

Scăderea de săptămâna trecută a dus prețul petrolului la cel mai scăzut nivel din ultimele 32 de zile, în baza posibilității ca încheierea un acord de pace Ucraina-Rusia să deblocheze livrările de țiței rusesc, în prezent interzise de sancțiunile internaționale.

Traderii apreciază progresul discuțiilor, în special declarația comună SUA-Ucraina care anunță progresul pentru „cadrul de pace actualizat și îmbunătățit” care ar putea impune Kievului cedări de teritorii și renunțarea la aderarea la NATO, ca pe un semnal că țițeiul rusesc s-ar putea reîntoarce curând pe piața globală.

Referitor la negocierile în desfășurare, secretarul de stat american Marco Rubio a salutat „progresul extraordinar” de la Geneva, exprimându-și optimismul pentru semnarea unui acord „foarte curând”, deși detaliile lui rămân neclare.

Între timp, indicele dolarului a atins cel mai înalt nivel de la sfârșitul lunii mai, ceea ce a făcut ca petrolul la acest preț al dolarului să fie mai scump pentru mulți cumpărători și să adauge presiune pe piață. Acest lucru se adaugă unui sentiment pesimist mai generalizat pe piețe, din cauza creșterii producției OPEC+ și a îngrijorărilor legate de cerere.

În schimb, tarifele de transport cresc vertiginos

Tarifele pentru supertancurile petroliere pentru transporturile dintre Orientul Mijlociu și China au atins vineri cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, deoarece traderii caută alternative la țițeiul rusesc relatează Bloomberg, citând un tarif zilnic de 137.000 de dolari.

Vineri au intrat în vigoare cele mai recente sancțiuni americane împotriva celor mai mari doi exportatori ai Rusiei, Rosneft și Lukoil. Astfel se caută alternative pentru aprovizionarea din alte surse pentru piețele asiatice. Tariful zilnic de transport a reprezentat o creștere de 576% de la începutul anului.

Tarifele de transport pe alte rute au crescut, de asemenea, la cel mai ridicat nivel din 2020, la 116.400 de dolari pe zi, se arată în raport. Tarifele pentru petrolierele mai mici au crescut, de asemenea, pe măsură ce traderii apelează la toate navele disponibile pentru a transporta țiței.

Tarifele petrolierelor au crescut de peste o lună pe fondul perturbărilor legate de sancțiuni, care au dus la o creștere a volumului de petrol în tranzit. La începutul lunii octombrie, petrolul și condensatele aflate în tranzit au ajuns la 1,2 miliarde de barili, conform datelor Vortexa citate de Bloomberg. Cifra a fost cea mai mare din 2016, cel puțin, a menționat publicația.

Petrolul aflate în adevărate depozite plutitoare a fost, de asemenea, în creștere din cauza sancțiunilor, reducând și mai mult disponibilitatea petrolierelor și majorând tarifele. Kpler a raportat recent că, între august și noiembrie, petrolul iranian înmagazinat în depozite plutitoare s-a dublat, ajungând la peste 36 de milioane de barili, în timp ce livrările către cumpărătorii chinezi au scăzut la o rată de mai puțin de 1,2 milioane de barili zilnic, de la o medie de 1,44 milioane de barili zilnic la începutul anului.

În Asia, petrolul în depozite plutitoare a crescut cu 20 de milioane de barili în ultimele două luni, ajungând la un total de 53 de milioane de barili, a relatat Reuters la începutul acestei luni, citând date Kpler. O mare parte din acest petrol a provenit de la cei trei producători de petrol sancționați: Rusia, Iran și Venezuela.

Și tancurile de LNG s-au scumpit

În contextul exporturilor record din America de Nord, tarifele spot de transport pentru navele care aduc gaz natural lichefiat (LNG) în Europa și-au accentuat creșterea recentă. Astfel, costul de închiriere a unei nave care transportă LNG din SUA către Europa a urcat vineri cu circa 12%, la 130.750 de dolari pe zi, cel mai ridicat nivel din decembrie 2023, potrivit datelor Spark Commodities, citate de Bloomberg.

Media mobilă pe 30 de zile a exporturilor de LNG din America de Nord a atins joi cel mai înalt nivel din istorie, în creștere cu aproximativ 50% față de anul trecut, conform datelor de urmărire a navelor compilate de Bloomberg.

