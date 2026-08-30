Presiuni concurențiale: Impactul agendei Made in China 2025 asupra industriilor germane și implicațiile pentru investițiile în sectorul de producție din România

Presiunea industrială 1.0 a Chinei a venit cu odată cu valul importurilor chineze de la începutul anilor 2000, după ce China a aderat la Organizația Mondială a Comerțului (OMC). Un șoc de cost și de scară concentrat în producția intensivă în forță de muncă, cu valoare mai scăzută și cu cele mai vizibile daune asupra pieței muncii înregistrate în SUA.

Presiunea industrială 2.0 a Chinei este diferită ca produs, geografie și transmitere. Este rezultatul agendei Made in China 2025, un impuls industrial coordonat către produse cu valoare adăugată ridicată, precum utilaje avansate, vehicule electrice, echipamente electrice, transport feroviar, aerospațial, sisteme de generare a energiei, materiale noi, dispozitive medicale și alte sectoare intensive în tehnologie.

De data aceasta, Europa este ținta principală, deoarece rămâne un actor global important tocmai în aceste industrii. Presiunea nu vine doar din importurile în UE. Ea provine și din pierderea vânzărilor către China, din substituirea importurilor de către China și din câștigurile mai rapide ale Chinei pe piețe terțe. Șocul se traduce atât în scăderea volumelor, cât și în concurența de preț care comprimă și mai mult marjele.

Presiunea 2.0 a Chinei

Presiunea industrială 2.0 a Chinei nu este, așadar, o scădere ciclică a exporturilor. Este o redistribuire structurală a cotei de piață industriale dinspre Europa către China, amplificată de sprijinul statului chinez (prin subvenții de stat și devalorizarea yuan-ului chinezesc față de euro), precum și de o dinamică mai mare a inovării și de ecosisteme high-tech și de inteligență artificială (IA) înfloritoare în interiorul Chinei, alături de o cotă de piață europeană redusă. Expunerea Europei este mai mare deoarece sectoarele disputate sunt intensive în capital, puternic bazate pe inovare și esențiale pentru productivitatea și surplusul comercial. Pentru mulți actori europeni consacrați, tranziția reprezintă o modernizare de tip brownfield: fabricile existente trebuie modernizate rămânând în același timp operaționale, în timp ce China a putut adăuga capacitate de tip greenfield, digitalizată, la scară largă. În 2024, China a instalat 295.000 de roboți industriali (54% din instalările globale), iar stocul său operațional a depășit 2 milioane, comparativ cu 67.800 de instalări noi în UE. Aceasta evidențiază contrastul puternic dintre Industria 4.0 din Europa și China și dificultatea pe care companiile europene o vor avea în a recupera decalajul.

Evoluția proiectelor de investiții în producție din întreaga Europa întărește argumentul că transformarea industrială a regiunii are loc în principal prin modernizare de tip brownfield, mai degrabă decât prin extindere de tip greenfield. Între 2022 și 2025, numărul proiectelor noi de producție din Europa a scăzut, de la 648 la 392, în timp ce proiectele de extindere au rămas peste 1.000 anual. Germania prezintă un tipar și mai pronunțat, proiectele noi scăzând cu peste 70% în această perioadă, în timp ce activitatea de extindere a depășit constant investițiile de tip greenfield. Aceste tendințe sugerează că producătorii europeni se concentrează în mare parte pe modernizarea activelor industriale existente, spre deosebire de China, care a putut desfășura capacitate de tip greenfield digitalizată la scară largă.

În special pentru campionii industriali germani, vechea înțelegere (proiectare și inginerie acasă, vânzarea de echipamente premium către China) se destramă. Baza structurală de costuri a Germaniei, împreună cu povara sa de reglementare, agravează problema. Eurostat a estimat costurile forței de muncă la nivelul întregii economii germane la 43,5 EUR pe oră în 2024, media UE fiind de 33,5 EUR.

Germania: de la beneficiar al Chinei, la concurent al Chinei

Relația dintre Germania și China s-a inversat. Companiile germane au beneficiat inițial de boomul investițional al Chinei și de creșterea nivelului de trai, reprezentată de extinderea clasei de mijloc, furnizând automobile, produse chimice și echipamente pentru fabrici. Acum se confruntă cu rivali chinezi tot mai capabili acasă, în interiorul Chinei și pe piețele de export. Surplusul comercial al Germaniei la autoturisme cu China a scăzut, de la aproximativ 18,8 mld. EUR în 2022, la circa 5,1 mld. EUR în 2025. China a depășit Germania sau a convers rapid către nivelul acesteia nu doar la automobilele finite, ci și la componente auto critice, precum utilaje, echipamente electrice și de generare a energiei, și alte bunuri prelucrate.

Schimbarea concurențială este atât calitativă, cât și cantitativă. BYD SEAL, BYD DOLPHIN și XPENG P7 au obținut toate evaluări de cinci stele Euro NCAP în 2023, arătând că modelele chineze de top îndeplinesc acum standardele europene exigente de siguranță, în timp ce IEA estimează că costurile de producție ale automobilelor electrice cu baterie din China sunt cu peste 30% mai mici decât în economiile avansate. Această combinație continuă să susțină raportul preț-calitate: în Europa, vânzările de automobile electrice fabricate în China au crescut cu aproape 50%, ajungând la circa 940.000 în 2025, în ciuda tarifelor UE.

(Sursă: Eurostat)

(Sursă: Fundația FES România, Studiu: Cum reconstruim bugetul?)

Contagiunea către Europa Centrală și de Est (ECE)

Germania va absorbi inițial o parte din șoc prin marje, rate mai scăzute de ocupare a forței de muncă și investiții amânate. Dar următorul val ajunge la locațiile furnizorilor prin portofolii de comenzi mai reduse, realocarea modelelor, ținte de achiziție mai stricte și mai puține mandate de extindere. Fabricile din regiunea ECE care furnizează în principal componente, mai degrabă decât produse finale, sunt deosebit de expuse, deoarece cererea lor este încorporată în exporturile germane către China și piețele terțe. Tranziția nu este lipsită de fricțiuni. Dreptul UE nu interzice, în general, mutarea activității între statele membre, dar Directiva privind concedierile colective impune consultarea și notificarea angajaților, în timp ce normele privind ajutoarele regionale împiedică atragerea subvenționată a locurilor de muncă: în temeiul Regulamentului general de exceptare pe categorii, un beneficiar trebuie să confirme că nu a relocat aceeași activitate sau o activitate similară la unitatea care beneficiază de ajutor în ultimii doi ani și trebuie să se angajeze să nu facă acest lucru timp de doi ani după finalizarea investiției. Aceste măsuri de protecție apără lucrătorii și concurența loială, dar pot prelungi restructurarea și reduce agilitatea în comparație cu concurenții de tip greenfield.

Studiu de caz: România – o poveste de succes în materie de ISD cu un risc de concentrare

Legătura industrială a României cu Germania este vizibilă în structura produselor. Germania rămâne cel mai mare importator de bunuri al României, conform Harvard Atlas of Economic Complexity (HAEC). Datele comerciale HAEC din 2024 arată exporturi românești de 19 mld. USD către Germania, cu un vârf de 3,54 mld. USD în piese pentru autovehicule, 1,63 mld. USD în plăci electrice, 1,17 mld. USD în fire și cabluri izolate și aproape 1 mld. USD în automobile. Cu alte cuvinte, o mare parte a relației bilaterale nu este producție generică: este sistemul nervos electric și mecanic al industriei germane.

Datele privind ISD pentru România conțin un avertisment ascuns în spatele unui titlu puternic. Potențialul de export în cadrul unui lanț de aprovizionare regional sigur, datorită dominației pe termen lung asupra Chinei a vehiculelor rutiere, utilajelor și echipamentelor de generare a energiei germane în ceea ce privește cota de piață, împreună cu un bazin de forță de muncă ieftină, dar calificată, a adus noi oportunități de investiții în producție. Conform sondajului EY Romania Attractiveness 2026, producția din România a reprezentat 47% din totalul proiectelor ISD în 2025, mai mult decât Ungaria (45%) și Polonia (43%). Utilaje & Echipamente, în special, a fost cel mai mare sector de ISD al României, cu 17 proiecte, sau 16% din totalul proiectelor ISD (109). Producătorii și furnizorii din transporturi s-au clasat, de asemenea, pe poziții înalte, cu 12 proiecte (cotă de 11%). În ciuda presiunii concurențiale a Chinei asupra industriei germane care a început după 2021, aceste sectoare au rămas puternice în România datorită atractivității continue a țării pentru producția cu costuri reduse în cadrul operațiunilor din lanțul de aprovizionare regional. Sondajul EY urmărește disponibilitatea și calitatea forței de muncă drept cel mai mare avantaj al României ca destinație de investiții comparativ cu alte locații (36% dintre răspunsuri).

Totuși, o încetinire prelungită legată de dinamica concurențială chineză în producția germană ar putea reduce cererea de export și, astfel, ar putea redesena harta ISD din România în anii următori. Percepțiile semnalează deja o reconfigurare a profilului ISD al României. Pe baza aceluiași sondaj al EY, în 2026, investitorii au menționat Utilaje & Echipamente în doar 8% din răspunsurile combinate de primă și a doua alegere privind viitorii factori de creștere ai României. Puțin sub o cincime (19%) dintre respondenți au citat producătorii și furnizorii din transporturi, dar tot sub alte sectoare din afara producției. Sectoarele sunt puternice în oglinda retrovizoare, dar mai slabe în imaginația investitorului. Activitatea de producție planificată este, de asemenea, sub cota reală din 2025, sugerând un flux de proiecte mai selectiv.

Produsele chimice rămân un alt punct slab, având în vedere ponderea ridicată a produselor chimice românești exportate către Germania și faptul că China preia o cotă de piață tot mai mare în Germania. Totuși, datele privind ISD din România arată că sectorul chimic rămâne în urma producției de automobile, cu doar 4 proiecte anunțate în 2025 (cotă de 4%). Doar 7% dintre investitorii respondenți consideră produsele chimice drept un factor de creștere pentru România în viitor.

Expunerea regională. Pe baza sondajului EY, zona de Nord-Vest, Centru și Vest a României prezintă cea mai mare expunere datorită ecosistemelor lor dense de furnizori din domeniul auto, electric și al utilajelor (atât în ceea ce privește proiectele ISD, cât și locurile de muncă create prin ISD). Sud-Vest Oltenia are mai puține proiecte, dar o intensitate mai mare a ocupării forței de muncă la nivel local. Sud-Muntenia conține coridorul de vehicule și componente Argeș-Prahova, dar are o densitate mai scăzută comparativ cu Centru, Vest și Nord-Vest. Nord-Est are o bază de producție în creștere, dar o expunere auto germană mai puțin concentrată. Structura industrială mixtă (porturi și logistică) diversifică parțial expunerea în Sud-Est. București-Ilfov este cea mai puțin expusă datorită profilului său de activitate mai diversificat, cu o expunere directă mai mică a fabricilor, semnalele de activitate fiind dominate de servicii, logistică și cercetare-dezvoltare.

Strategia „China Made in EU”

În ceea ce privește investițiile, companiile din China se confruntă cu un acces mai restrâns la activele strategice ale UE prin mecanismele naționale de examinare a ISD, precum Regulamentul UE privind subvențiile străine și măsurile de achiziții specifice sectorului. În 2025, de exemplu, Comisia Europeană a exclus firmele chineze din achizițiile publice ale UE de dispozitive medicale de peste 5 milioane EUR. Măsura a fost adoptată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1197 al Comisiei din 19 iunie 2025.

În același timp, tarifele accelerează localizarea. Vehiculele electrice cu baterie fabricate în China se confruntă cu taxe UE suplimentare de până la 35%, în timp ce vehiculele fabricate în interiorul UE nu sunt considerate importuri din China. Acest lucru a avansat deja o strategie „China Made in EU”. Fabrica de autoturisme BYD din Szeged, Ungaria și parteneriatul Chery cu EBRO pe fostul sit Nissan din Barcelona, care a creat peste 1.000 de locuri de muncă locale, arată cum producția „Made in EU” poate asigura accesul pe piață Chinei, integrând în același timp grupurile chineze în lanțurile de aprovizionare europene.

În ceea ce privește România, decalajul ISD de origine chineză față de unii vecini este deja vizibil. Raportul MERICS și Rhodium Group estimează că Ungaria a atras 3,9 miliarde EUR de ISD chineze în 2025 (cea mai mare sumă din Europa), susținut de proiecte precum CATL, BYD și Sunwoda, în timp ce România nu s-a numărat printre principalele destinații identificate.

Implicația investițională: apărarea capacităților și a agendelor viitoare de reziliență, nu a structurii de produse de ieri

România ar trebui să vizeze granturi pentru reutilarea și modernizarea furnizorilor, energie industrială accesibilă, competențe tehnice, livrarea rapidă a infrastructurii și stimulente legate de inginerie, cercetare-dezvoltare și noi piețe de export. Obiectivul strategic este de a face fabricile românești greu de înlocuit în cadrul lanțurilor valorice europene, nu doar germane. Presiunea industrială 2.0 a Chinei va reduce ISD legate exclusiv de creșterea volumelor germane, dar nu afectează ISD legate de strategii mai ample de reziliență impuse la nivel european, întreprinse ca răspuns la presiunea Chinei. Acest lucru rămâne important în măsura în care UE are o agendă consolidată pentru a-și crește competitivitatea față de China, iar România oferă tehnologie, viteză și o politică industrială credibilă, nu doar costuri mai mici ale forței de muncă. Pentru a realiza acest lucru, România ar trebui să continue să dezvolte instrumente, precum schema de ajutor regional din Hotărârea de Guvern 300/2024, care sprijină investiții inițiale de cel puțin 50 de milioane RON, prioritizând totodată lacunele de producție, acolo unde dependența de importuri este excesivă și condiționând ajutorul de noi capacități, transfer de tehnologie, locuri de muncă calificate, dezvoltarea furnizorilor locali, exporturi, eficiență energetică și clauze de recuperare.

Ca parte a unei strategii de diversificare, România ar putea valorifica anumite strategii de reconfigurare „Made in EU” prin trecerea de la asamblarea bazată pe forța de muncă către activități cu valoare adăugată mai mare, precum IA, software industrial, testare, inginerie și echipamente eficiente energetic, sectoare prioritizate în cadrul agendei de modernizare industrială a Chinei în anii următori. România a făcut câțiva pași în această direcție prin RO AI Factory, un proiect parte a programului EuroHPC – AI Factories și una dintre cele 19 astfel de facilități din Europa, menită să ofere IMM-urilor, cercetătorilor și părților interesate europene acces la capacități de supercalcul bazate pe IA, formare, servicii de date și instrumente IA fiabile. În paralel, guvernul și-a exprimat interesul de a avansa propusa Black Sea Gigafactory, un proiect de 100.000 GPU care introduce un nivel strategic suplimentar, urmărind să poziționeze România ca un hub regional pentru infrastructura de IA.

Astfel de strategii sunt susținute de cele mai recente percepții ale investitorilor. Conform sondajului EY, Software și IT este considerat principalul motor al creșterii economice viitoare a României (24% din răspunsurile combinate de primă și a doua alegere), în timp ce CleanTech și energiile regenerabile a fost ales de 18% dintre respondenți.

Mai mult de jumătate (53%) dintre investitori consideră că abordările guvernamentale recente privind IA au crescut deja atractivitatea României pentru investiții. Acest lucru nu este întâmplător. Aceste sectoare sunt importante în cadrul unei strategii „Made in EU” promovate ca răspuns la câștigurile producătorilor chinezi pe piețele cu valoare ridicată, bazată pe calitate în produse cu valoare adăugată ridicată, mai degrabă decât pe vechea strategie cantitativă a presiunii industriale 1.0 a Chinei, bazată pe produse ieftine și cu valoare adăugată scăzută.

În concluzie, UE ar trebui să reducă raportarea redundantă, să scurteze termenele de autorizare și aprobare și să adâncească Piața Unică, astfel încât producătorii să poată investi cu viteză competitivă fără a slăbi garanțiile fundamentale. Nevoia este măsurabilă: Banca Europeană pentru Investiții estimează că birocrația costă firmele din UE 1,1% din cifra de afaceri, iar aproximativ 30% dintre firmele românești alocă peste 10% din personal cerințelor de reglementare. România ar trebui să completeze simplificarea cu o campanie de investiții condusă de guvern care să promoveze constant forța sa de muncă inovatoare, înalt calificată în inginerie și digital, platforma industrială competitivă, accesul la piața UE și ajutoarele de stat direcționate. Procedând astfel, România ar putea transforma povestea sa de atractivitate investițională într-un flux de proiecte de producție avansată, cercetare-dezvoltare și „Made in EU”.

Notă: Peter Latos este Partener și Lider al departamentului EY Parthenon.

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