Presiunea SUA asupra Iranului crește – Portavionul USS Gerald Ford a ajuns în Marea Mediterană

USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume, a ajuns la o bază navală americană de pe insula greacă Creta, din Marea Mediterană, în vederea consolidării desfăşurării militare americane în Orientul Mijlociu.

După ce a ordonat lovituri ţintite asupra Iranului în iunie, Donald Trump nu exclude să recurgă din nou la opţiunea militară împotriva Republicii Islamice, cu care Statele Unite poartă în paralel discuţii cu privire la programul său nuclear.

Washingtonul are în prezent treisprezece nave de război în Orientul Mijlociu: un portavion, Abraham Lincoln, sosit la sfârşitul lunii ianuarie, nouă distrugătoare şi trei fregate uşoare. Este rar ca două portavioane americane – care transportă zeci de avioane de luptă şi sunt deservite de mii de marinari – să se afle în acelaşi timp în Orientul Mijlociu, informează AFP, preluată de news.ro.

Baza navală americană din Souda găzduieşte aproximativ 1.000 de persoane, printre care militari, angajaţi civili americani, angajaţi locali, contractori şi membri ai familiilor.

Iranul şi Statele Unite au reluat dialogul pe 6 februarie la Muscat, capitala Omanului, după o escaladare a ameninţărilor din partea ambelor părţi. O a doua rundă de negocieri a avut loc marţea trecută lângă Geneva, în Elveţia.

Teheranul a asigurat că a ajuns la un acord cu Washingtonul asupra „unui set de principii directoare” pentru un eventual acord, dar vicepreşedintele american, JD Vance, a subliniat că persistă divergenţe cu privire la „liniile roşii” americane.

Prima opțiune a președintelui american Donald Trump în ceea ce privește Teheranul este întotdeauna diplomația, dar el este dispus să folosească forța dacă este necesar, a declarat marți purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. „Președintele este întotdeauna ultimul factor de decizie aici”, a mai spus ea.

