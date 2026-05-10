Presiunea pe capitalul de lucru devine una dintre principalele vulnerabilități ale IMM-urilor: Construcțiile – industria în care costurile se plătesc imediat, iar încasările vin târziu.

Industria construcțiilor traversează o perioadă dificilă, marcată de costuri ridicate, termene de încasare greu de controlat și marje tot mai sensibile. Pentru multe IMM-uri, presiunea financiară începe încă din primele etape ale proiectelor, când materialele, mobilizarea și costurile cu echipele trebuie susținute înainte ca banii să intre efectiv în companie.

În același timp, eliminarea facilităților fiscale și creșterea costurilor operaționale reduc suplimentar spațiul de manevră al companiilor și accentuează presiunea asupra capitalului de lucru.

În acest context, IMM CLUB organizează pe 14 mai 2026, la Ramada by Wyndham Oradea, evenimentul „Secretele Antreprenorului de Succes”, cu tema:

„Construcții: Cum supraviețuiesc IMM-urile cu plăți întârziate și costuri în avans?”

Evenimentul va fi deschis de Octavian Dan, reprezentant al Patronatului AFB, într-un keynote dedicat provocărilor actuale din industrie și presiunilor care afectează dezvoltarea companiilor din construcții.

Tema centrală a ediției va fi dezbătută în panelul:

„Ce pot face companiile din construcții pentru a trece cu bine peste crize?”

Discuția îi va reuni pe Tiberiu Stroe (Exim Banca Românească), Laviniu Gabor (Economic Data System), Elena Birtoc (Carel Woodworks), Mihaela Masaric (Cesal) și Cosmin Raileanu (Depozit Virtual), într-o conversație despre cash flow, blocajele financiare în lanț, relația dintre finanțare și ritmul execuției, protejarea marjelor și adaptarea companiilor la noul context fiscal și economic.

Agenda evenimentului include intervenții și dezbateri despre:

gestionarea cash flow-ului în proiecte cu plăți întârziate;

recuperarea creanțelor și efectele blocajelor financiare în lanț;

relația contractuală și riscurile asociate;

optimizarea costurilor și protejarea marjelor;

soluții de finanțare pentru companiile din construcții;

impactul schimbărilor fiscale asupra companiilor;

utilizarea automatizării și tehnologiei pentru creșterea controlului operațional.

Printre speakerii confirmați se numără Răzvan Cheregi (LionFIN), Laura Păun (Blacksys), Sebastian Văduva (Universitatea Emanuel), Alina Silaghi (Profidoc), Iulian Ghișoiu (TargetWeb), Eduard Stoica (TNT Computers), Cristian Popa (Popa Restructurare & Insolvență) și Avocat Claudiu Popovici.

Evenimentul va fi moderat de Liviu Sav, co-fondator al platformelor B2I.app și SMARTreports.app, cu peste 25 de ani experiență în analiză financiară și consultanță de business.

Participarea este gratuită, pe bază de înscriere prealabilă.

