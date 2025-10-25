Presiunea crește asupra Europei pentru a lua măsuri în privința creșterii importurilor din China: „Dacă o parte are o sabie grea, iar cealaltă un cuțit de buzunar tocit, nu e o luptă corectă”

O firmă de reșapare a anvelopelor cu o vechime de un secol, situată într-un mic oraș la nord de Hamburg, Germania, a menținut camioanele britanice de ocupație în funcțiune după Al Doilea Război Mondial. Acum, însă, se ocupă cu un alt tip de „noul venit”: anvelope foarte ieftine din China, scrie Reuters, într-o analiză pe tema impactului importurturilor chineze asupra economiei europene.

Afluxul de importuri a câștigat teren de la momentul în care președintele american Donald Trump a impus tarife asupra Chinei, iar firma, care face parte din 1990 din grupul italian Marangoni, susține că Uniunea Europeană trebuie să intervină pentru a asigura o concurență corectă.

„Când anvelopele noi pentru camioane din Asia ajung la aproximativ 40% din prețul unei anvelope premium noi – și uneori chiar mai ieftin decât o reșapare – e greu”, a declarat pentru Reuters șeful companiei, Clemens Zimmermann.

„Dacă o parte are o sabie grea, iar cealaltă un cuțit de buzunar tocit, nu e o luptă corectă”

„În condiții egale, nu am nicio problemă să concurez. Dar dacă o parte are o sabie grea, iar cealaltă un cuțit de buzunar tocit, nu e o luptă corectă”, a adăugat el, referindu-se la închiderea fabricilor de anvelope din Germania în acest an.

Companiile și guvernele europene au cerut ca Uniunea Europeană să-și folosească puterea pentru a proteja afacerile și locurile de muncă locale. Aceasta ar putea însemna recurgerea la metode mai rapide și pragmatice pentru a contracara China, au declarat surse guvernamentale pentru Reuters.

Dar, un număr mare de cazuri comerciale încă în derulare a încetinit investigațiile UE, care nu a verificat încă creșterea importurilor chinezești. Companiile europene consideră că această creștere indică faptul că firmele chineze compensează pierderea piețelor din SUA prin vânzarea la prețuri mici în alte țări – mai ales că se confruntă deja cu o cerere slabă pe piața internă.

Deși aceste date nu demonstrează că China și-a redirecționat intenționat exporturile, cifrele analizate de Reuters indică o schimbare.

Comisia Europeană nu a țintit sectoarele de export mari ale Chinei, de frica represaliilor

Anul acesta, Comisia Europeană, executivul UE, a deschis 15 investigații și a impus taxe finale pentru 18 produse majoritar chinezești, de la tablă de metal la pardoseli din lemn. Țintirea sectoarelor de export mai mari ale Chinei ar risca represalii din partea Beijingului, pe care statele membre UE au încercat colectiv să le evite.

Germania, în special, a cerut prudență, deoarece economia sa slăbită depinde de parteneriatul comercial cu China, chiar dacă unele industrii nu pot concura.

Comisia a declarat că un grup de monitorizare a importurilor, lansat în aprilie, a constatat „creșteri potențial dăunătoare ale importurilor” din China în 10 categorii, inclusiv textile, lemn, produse chimice, metale, mașini și echipamente de transport.

Importurile de mașini hibride plug-in s-au dublat în prima jumătate a anului 2025, puțin peste jumătate provenind din China. Pentru produse speciale cu volum mai mic, de la lemn laminat la componente de reactoare nucleare, creșterile au fost de până la de zece ori.

Exporturile Chinei în SUA au scăzut cu 27%, iar cele în UE au crescut cu 14%

Între timp, exporturile chineze către SUA au scăzut cu 27% față de anul precedent în septembrie, arată datele vamale chineze. Livrările către UE au crescut cu puțin peste 14%.

Fast-fashion-ul și produsele de uz casnic ieftine fabricate în China au intrat și ele în Europa mai rapid, comandate online prin platforme precum AliExpress de la Alibaba, Temu de la PDD și Shein, care au investit în marketing în Europa pentru a stimula vânzările de la intrarea în vigoare a tarifelor americane.

Aceste platforme online trimit produsele direct de la fabricile din China către consumatori, profitând de tratamentul fără taxe al UE pentru coletele de e-commerce cu valoare mai mică de 150 de euro.

Exporturile către UE au crescut după ce SUA a eliminat în mai politica „de minimis” pentru coletele sub 800 de dolari din China. Până la sfârșitul lunii septembrie, exporturile chineze de bunuri cu valoare mică comandate online către UE depășiseră deja totalul din 2024, arată datele vamale chineze publicate luni.

La aeroportul Liege din Belgia, un hub logistic pentru Alibaba, volumul total al mărfurilor transportate aerian a crescut cu 23% în ultimele 3 luni

La aeroportul Liege din Belgia, un hub logistic pentru Alibaba, volumul total al mărfurilor transportate aerian a crescut cu 23% în perioada iulie-septembrie comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. „Unul dintre principalii factori este creșterea fluxurilor de e-commerce din China către Europa”, a declarat Torsten Wefers, vicepreședinte al aeroportului pentru vânzări și marketing.

Numărul utilizatorilor din UE ai aplicațiilor Shein, Temu și AliExpress a crescut în acest an, conform declarațiilor cerute de legislația UE, în timp ce Amazon Haul, copia Temu, a început luna aceasta să ofere „produse la prețuri ultra-scăzute” în Franța, Italia și Spania, după lansarea în Germania în iunie.

„Shein, Temu și alți jucători de pe piață vor cu adevărat să mizeze pe Europa ca piață”, a spus Chris Bode, vicepreședinte al transportului aerian global la Rhenus Logistics din Bangkok, despre impactul barierelor comerciale americane asupra Chinei.

Alibaba a declarat pentru Reuters că „facilitează exporturile și importurile în Europa de mulți ani” și că vânzătorii europeni folosesc tot mai mult platforma AliExpress pentru a ajunge la clienți din întreaga lume, inclusiv în China.

Amazon nu a comentat creșterea exporturilor chineze de valoare mică către UE, spunând doar că Amazon Haul oferă produse „din destinații locale și internaționale”. Temu a refuzat să comenteze, iar Shein nu a răspuns solicitării Reuters.

Capitalele europene au început să ceară măsuri concrete

Lobbiștii din industrie, inclusiv Eurocommerce, care reprezintă retaileri, și Euratex, care reprezintă producătorii de textile și îmbrăcăminte, și-au exprimat îngrijorarea față de creșterea importurilor ieftine.

Printre solicitările guvernamentale, un oficial italian a spus că Roma susține măsuri de protecție pentru a impune restricții temporare asupra unor importuri din China. Franța a cerut tarife și cote pentru produse chimice și automobile.

Comisia Europeană nu a decis încă dacă există dovezi clare de dumping la prețuri artificiale – de exemplu, din cauza subvențiilor de stat. Cei care se tem de represalii din partea Chinei consideră că standardul de probă ar trebui să fie ridicat.

Volker Treier, șeful comerțului exterior la Camera de Comerț Germană DIHK, a spus că UE ar trebui să folosească mai întâi procesul de plângere la OMC împotriva dovezilor de subvenții ilegale și să recurgă la măsuri comerciale țintite doar „acolo unde este absolut necesar”.

Deprecierea yuanului, o altă sursă de creștere a competitivității exporturilor chineze

Alții menționează că slăbirea yuanului față de euro – 8,3 față de 7,5 la începutul anului – face automat importurile chinezești mai ieftine.

Simon Evenett, profesor de geopolitică și strategie la IMD Business School, a spus că, în afară de cazul oțelului chinezesc, nu există „niciun indiciu clar” al redirecționării sistematice a exporturilor chineze în Europa din cauza măsurilor americane și că schimbarea a fost mai pronunțată în țările ASEAN și Africa.

Comisia a declarat pentru Reuters că a cerut date suplimentare de la companii, asociații și țări pentru a identifica produsele vulnerabile la creșteri bruște ale importurilor, astfel încât să poată lua „măsuri prompte și eficiente” pentru a proteja piața UE.

O investigației a Comisiei poate dura și un an și jumătate

O provocare pentru industria europeană este să obțină soluționarea cazurilor, deoarece Comisia se confruntă cu un blocaj ==.

Laurent Ruessmann, partener la RB Legal, a spus că anterior Comisia demara o investigație la șase-nouă luni după ce un sector se adresa ei. Acum poate dura de două ori mai mult.

„Supracapacitatea chineză crește și produs după produs ajunge aici. Cazurile vin mai repede, dar blocajul crește”, a spus el.

Șeful executiv al UE pentru aplicarea măsurilor comerciale, Denis Redonnet, a declarat Parlamentului European luna trecută că măsurile UE sunt imperfecte. Ele sunt adesea impuse mult după apariția distorsiunilor pieței și nu abordează sursa problemei – supracapacitatea chineză.

Sisteme de cote tarifare, mai degrabă decât tarife anti-dumping sau anti-subvenții, pot fi implementate mai rapid

Sisteme de cote tarifare, mai degrabă decât tarife anti-dumping sau anti-subvenții, pot fi implementate mai rapid. UE a anunțat planuri de reducere a cotelor de import și de dublare a tarifelor pentru importurile care depășesc cota, la 50% pentru oțel, și ar putea impune măsuri de protecție pentru elemente de aliaj până la sfârșitul anului.

Unele state membre acționează unilateral: Italia plănuiește să folosească un mecanism UE prin care producătorii acoperă costurile de colectare, sortare și reciclare a produselor, ca o taxă de facto asupra produselor chinezești de fast-fashion, spun surse guvernamentale.

Retailerul german online de îmbrăcăminte Zalando se numără printre cei care cer Comisiei Europene să accelereze eliminarea pragului „de minimis” de 150 de euro, prevăzut pentru martie 2028 în cadrul actualei reforme vamale.

Între timp, Franța și Germania au discutat despre posibile cerințe privind „conținutul local" și transferul de tehnologie pentru unele investiții chinezești.

