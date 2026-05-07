Presiunea pe curs s-a calmat – Euro/leu a ajuns pe un nou palier, superior, aparent stabil în lipsa unor noi șocuri. Dobânzile suverane scad și ele

Presiunile de depreciere asupra cursului de schimb s-au calmat joi, când un euro a fost cotat de BNR la fixingul oficial de la ora 13:00 la 5.2661 lei, sub maximul de miercuri de 5.2688 lei.

Amintim că presiunile de depreciere pe curs s-au intensificat în ultima săptămână, în contextul crizei politice și demiterii Guvernului Bolojan de către PSD, AUR și un număr de parlamentari așa-zis suveraniști aleși pe listele SOS România și POT (Partidul Oamenilor Tineri). Joia precedentă, înainte de mini-vacanța de 1 mai, euro atinsese un maxim istoric la fixingul BNR de 5.1417, iar precedentul fusese 5.1222 lei/euro, stabilit în 8 mai 2025, între cele două tururi de alegeri prezidențiale repetate.

Cursul s-a stabilizat pe un palier superior, momentan

În plus, la o privire mai atentă asupra evoluției de joi, în special din a doua parte a zilei, graficul cursului EUR/RON arată că volatilitatea cursului s-a curmat puternic, volumul tranzacționat și mișcarea de preț semnalând intrarea pe un palier superior, dar în aparență stabil, în lipsa unor noi șocuri (vezi grafic mai jos).

BNR pare de altfel să fi intervenit sporadic în piață, în ultima săptămână, pentru a curma din volatilitatea cursului euro/leu, dar a lăsat cursul să se ajusteze, gradual.

De notat de asemenea că ROBOR la 3 luni nu a înregistrat până acum o creștere, ci a continuat să stagneze la 5,86%, nivel atins joia trecută, pe 30 aprilie, ceea ce arată că băncile comerciale au în continuare exces de lichiditate.

Amintim și faptul că cursul leului a fost țintuit în raport cu euro, în anii 2021-mai 2025, sub pragul de 5 lei/euro a contribuit la acumularea de dezechilibre în economie și finanțele bugetare.

Scădere a dobânzilor suverane pe 10 ani: revenire sub 7%

În același timp, dobânzile la obligațiunile pe 10 ani ale României au revenit joi puțin sub nivelul de 7%, fiind cotate pe piața secundară, la 16:50 ora României, la 6,98%, cu o scădere zilnică importantă.

Scăderea randamentelor suverane indică faptul că investitorii au reintrat la cumpărare, părând să existe optimism în rândul cumpărătorilor că actuala criză politică și guvernamentală se va finaliza rapid.

