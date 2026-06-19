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Președinții Dan și Erdogan – întâlnire la Istanbul, pentru preluarea unei nave militare HISAR construite pentru România. Agenda cuprinde și discuții despre Parteneriatul Strategic bilateral

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De Vladimir Ionescu

19 iunie, 2026

Președintele Nicușor Dan va participa sâmbătă împreună cu președintele turc Recep Tayyip Erdoğan la Istanbul, la ceremonia de acordare a pavilionului navei din clasa HISAR „Contraamiral August Roman”, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

Ceremonialul de la Șantierul Naval Istanbul marchează intrarea navei în serviciul operativ al Forțelor Navale Române, urmând să fie parcurse ulterior etapele pentru aducerea sa în țară.

Corveta este destinată luptei în toate mediile de acțiune navală – suprafață, antiaerian și antisubmarin – și poate executa misiuni de interzicere a acțiunilor inamice, protecția infrastructurii critice și a forțelor proprii, apărarea comunicațiilor maritime și altele.

Cu prilejul ceremoniei de la Istanbul, Nicușor Dan va avea și o întrevedere cu Erdoğan pentru a discuta despre prioritățile Parteneriatului Strategic bilateral, securitatea regională și pregătirea Summitului NATO de la Ankara din 7-8 iulie.

Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere și reacție.

(Citește și: Turcia încearcă să blocheze planul NATO de interconectare a conductelor de combustibil cu Bulgaria și România prin Grecia, promovând o rută proprie înainte de summitul de la Ankara)

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