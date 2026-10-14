Preşedintele Dan și omologul bulgar, convorbire telefonică pe tema atacurilor cu drone rusești asupra navelor din Marea Neagră

Preşedintele Nicuşor Dan a avut miercuri, o convorbire telefonică cu preşedintele Republicii Bulgaria, Iliana Iotova, pe tema atacurilor asupra navelor din Marea Neagră şi asigurării siguranţei navigaţiei maritime.

”Aceste atacuri cu drone sunt consecinţe directe ale războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei şi pun în pericol nu numai transportul maritim din regiunea noastră, ci şi aprovizionarea agricolă vitală către alte continente”, a transmis șeful statului, ulterior discuției.

”Am avut o discuţie telefonică foarte fructuoasă cu preşedinta Bulgariei, Iliana Iotova, cu privire la recentul atac cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră, în largul coastelor bulgare, precum şi la celelalte incidente care au afectat transportul maritim şi infrastructura din apele teritoriale române”, a scris preşedintele Nicuşor Dan pe platforma X.

”Am convenit ca România şi Bulgaria să colaboreze strâns pentru a promova măsuri mai ferme de combatere a dronelor în cadrul UE şi al NATO, în vederea asigurării siguranţei transportului maritim comercial în Marea Neagră”, a mai transmis Nicușor Dan.

Reamintim că marţi, prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a avut de asemenea o convorbire telefonică cu omologul său bulgar, Rumen Radev, privind deteriorarea situaţiei de securitate din Marea Neagră şi atacurile asupra navelor comerciale.

Cei doi oficiali au discutat despre consolidarea coordonării dintre România şi Bulgaria, inclusiv prin cooperarea cu Turcia, pentru a întări securitatea regională, inclusiv cea maritimă.

Se intensifică atacuri rusești cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră

Ambele convorbiri cu omologii bulgari vin după ce două nave au fost lovite, marţi, în apropierea coastelor Bulgariei.

Premierul Rumen Radev, a anunţat că vrea să o convoace pe ambasadoarea Rusiei în urma acestor atacuri pe care le denunţă drept „inacceptabile” şi cu privire la care a informat NATO, relatează AFP.

Săptămâna trecută, două nave comerciale au fost lovite de drone în zona economică exclusivă (ZEE) a Bulgariei, la Marea Neagră.

Una a fost scufundată, iar echipajul ei, alcătuit din nouă sirieni şi un egiptean, este dat în continuare „dispărut”, iar cei 18 marinari de la bordul celei de-a doua au fost salvaţi.

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