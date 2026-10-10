Președinția irlandeză propune tăierea cu 8% a bugetului UE, inclusiv la apărare și competitivitate – alocarea României ar scădea spre 55 mld. €. Siegfried Mureșan, negociatorul-șef al PE: „Respingem din start”

Președinția Uniunii Europene, asigurată semestrul acesta de Irlanda, a propus sâmbătă reducerea cu 8% a bugetului multianual al UE pe perioada 2028-2034, transmite agenția Reuters, preluată de Agerpres.

Comisia Europeană a propus anul trecut un buget de 2.000 de miliarde euro care să includă finanțări în plus pentru apărare și competitivitate, dar irlandezii au prezentat sâmbătă un proiect care prevede economii.



Documentul propus de irlandezi e un document de negociere menit să stea la baza discuțiilor liderilor de la Consiliul European de joi și vineri, crucial în materie de negociere a viitorului bugetul al UE în contextul în care un grup de 17 state, printre care și România, vor un buget mai mare, iar un grup de alte state, așa-numite frugale, în frunte cu Germania, urmăresc diminuarea acestuia cu câteva sute de miliarde de euro față de propunerea inițială a Comisiei.

Negocierile intră în faza decisivă. Irlanda nu a inclus în propunerea de negociere taxele propuse de PE, printre care și suprataxarea giganților tehnologici – mare parte au sediul în Irlanda

Documentul președinției irlandeze include o defalcare detaliată a bugetului propus, cu cifre actualizate. Din fondurile respective, încă în curs de negociere între membrii Uniunii, sunt finanțate principalele politici ale celor 27 de state. Liderii vor purta discuții cu privire la conținutul acestuia în cadrul summitului de două zile care va avea loc la Bruxelles, începând cu 15 octombrie.

De notat că președinția irlandeză nu a inclus în pachetul de negociere propunerile de resurse proprii prezentate de Parlamentul European, printre care și suprataxarea giganților tehnologici, care mare parte au sediul în Irlanda. Aceste propuneri de resurse proprii aveau rolul de a asigura mai multă finanțare pentru bugetul UE, fără a crește contribuțiile la UE din bugetele naționale.

Ca o concesie făcută țărilor care vor un buget mai mare – grup intitulat Prietenii Coeziunii -, Irlanda a protejat de orice tăieri subvențiile pentru fermieri și fondurile regionale, care reprezintă jumătate din bugetul total și sunt sensibile din punct de vedere politic.

În schimb, cele mai mari reduceri vizează ajutorul extern, tăiat cu 38 de miliarde de euro, competitivitatea, cu o reducere de 75 de miliarde de euro, și costurile administrative ale UE, diminuate cu 10 miliarde de euro.

Dublinul a eliminat totodată un fond de rezervă, cunoscut sub numele de „EU Facility cushion”, care îi permitea Comisiei Europene să mobilizeze bani pentru a face față unor situații de urgență neprevăzute pe parcursul ciclului bugetar de șapte ani.

Cu o reducere de 8%, alocarea României din bugetul 2028-2034 ar scădea la 55 mld. € – Siegfried Mureșan, negociatorul șef al PE: Respingem ferm tăierile propuse de președinția irlandeză

Siegfried Mureșan, negociatorul-șef al Parlamentului European, a transmis, sâmbătă, că Parlamentul European respinge ferm tăierile propuse de președinția irlandeză a UE la viitorul buget multianual.

Pachetul de negociere privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene, prezentat sâmbătă de Președinția irlandeză a Consiliului UE, înaintea Consiliului European de săptămâna viitoare, prevede o reducere de 8% față de bugetul inițial propus de Comisia Europeană. Totodată, pachetul propus nu ia în considerare creșterea moderată, de 10% a bugetului, votată de Parlamentul European în luna aprilie, precizează Siegfried Mureșan.

„În calitate de negociator-șef al Parlamentului European, transmit un mesaj clar: această poziție de negociere nu poate fi acceptată de Parlament. O respingem din start, fiindcă nu ține cont nici de noile priorități, precum apărarea, competitivitatea, dar nici de prioritățile tradiționale, precum agricultura și coeziunea. Vom apăra in negocierile cu Comisia Europeană și Consiliul, in următoarele luni, lucrurile obținute în Parlamentul European”, a anunțat europarlamentarul român.

Tăieri de la apărare, competitivitate și acțiune externă, care reprezintă noile priorități ale UE. Parlamentul European ceruse anterior o majorare de 10% a bugetului UE

Siegfried Mureșan a precizat că tăierile propuse de președinția irlandeză vizează, în principal, reducerea alocărilor pentru apărare, competitivitate și acțiunea externă, față de propunerea inițială de buget a Comisiei Europene.

Totodată, a transmis el, fără creșterea de 10%, pe care Parlamentul European a propus-o la buget, alocările destinate agriculturii și coeziunii nu vor putea crește până la un nivel adecvat nevoilor reale ale fermierilor și regiunilor.

„Nu putem vorbi de patru ani de zile despre nevoia de a ne apăra mai bine, pentru ca acum să reducem bugetul pentru apărare. Nu putem vorbi de ani de zile despre nevoia de a crește competitivitatea economiei Uniunii Europene, în special în raport cu China, pentru ca acum să reducem bugetul pentru competitivitate. Nu putem vorbi despre securitate alimentară, dar să nu oferim o finanțare adecvată agriculturii. Și nu putem să vorbim despre beneficiile politicii de coeziuni, inclusiv pentru întărirea securității la granițele cu războiul declanșat de Rusia în Ucraina, pentru ca apoi să propunem un nivel de finanțare pentru politica de coeziune inferior celui din bugetul actual. Nu putem să cerem Uniunii Europene să facă mai mult, în timp ce tăiem din principala sursă care permite Uniunii să acționeze: propriul buget.

Iar dacă statele membre vor reducerea presiunii asupra bugetelor naționale atunci când finanțăm bugetul UE, este de neînțeles de ce Președinția irlandeză nu a inclus în pachetul de negociere propunerile de resurse proprii prezentate de Parlamentul European. Aceste propuneri aveau exact rolul de a asigura mai multă finanțare pentru bugetul UE, fără a crește contribuțiile din bugetele naționale”, a subliniat Siegfried Mureșan.

Acesta a adăugat că „viitorul buget trebuie să aibă mai mult curaj și mai multă viziune, nu abordarea contabilă a unui administrator de bloc”.

Bugetul trebuie agreat în unanimitate de guvernele celor 27 de state membre, dar el nu poate intra în vigoare fără aprobarea Parlamentului European.

„Așteptăm de la Consiliul European de săptămâna viitoare o abordare mai constructivă, care să aibă în vedere poziția Parlamentului European fiindcă poziția noastră este singura ce ține cu adevărat cont de așteptările pe care le au oamenii de la Uniunea Europeană. Așteptăm, totodată, ca statele membre să adopte cât mai curând o poziție comună privind bugetul Uniunii Europene, pentru a putea începe negocierile finale și a ajunge la un acord până la sfârșitul anului”, a conchis Siegfried Mureșan.

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