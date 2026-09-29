Președintele Dan, declarație cu o zi înaintea votului pentru Guvernul Mureșan: „E momentul ca această criză politică să se încheie, ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, la interesul naţional. Alegerile anticipate nu sunt o soluţie”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că e momentul ca această criză să se încheie şi a repetat că alegerile anticipate nu sunt o soluţie.

„Este momentul ca această criză politică să se încheie. Este momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea aceasta”, a spus şeful statului, într-o declarație de la Palatul Cotroceni.

„Indiferent de ce se va întâmpla, România îşi va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta. Asta e declaraţia pe care am vrut să o fac”, a mai spus preşedintele.

Acest apel către partide vine cu doar o zi înaintea votului de învestitură al Guvernului Siegfried Mureșam, premier desemnat ce se bazează pe doar 170 de voturi.

PNL pregătește sesizarea CCR, dacă Siegfried Mureșan pierde votul pentru învestitură și președintele nu anunță anticipate

Vicepreşedintele PNL Alexandru Muraru a declarat luni că liberalii sunt pregătiţi să depună o sesizare la CCR, dacă Guvernul Mureşan este respins în Parlament, iar preşedintele Nicuşor Dan nu convoacă alegerile anticipate, în timp ce PSD și AUR negociază deja formarea unui guvern după ce formula PNL-USR-UDMR pică la votul de învestitură.

Reamintim că premierul desemnat se prezintă miercuri în Parlament pentru votul de învestitură și nu are șanse de obține cele 233 de voturi necesare.

”În cazul unui vot negativ de învestitură a Guvernului Mureşan, PNL este pregătit imediat să iniţieze demersurile pentru sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la existenţa unui conflict juridic de natură constituţională dacă, după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Constituţie, Preşedintele va refuza declanşarea procedurii care conduce la alegeri anticipate”, a declarat pentru News.ro Alexandru Muraru.

PSD și AUR nu vor vota Guvernul Siegfried Mureșan, au anunțat luni liderii celor două formațiuni.

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