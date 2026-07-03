În Serbia se pregătește „scenariul Putin” – președintele Vucic demisionează din funcție pentru a reveni la putere ca premier

Confruntat cu protestele populare, președintele sârb, Aleksandar Vucic, și-a anunțat demisia pentru a candida la funcția de prim-ministru. Opoziția îl acuză că a dat înapoi pentru a se agăța mai bine de putere, relatează L’Express, preluată de Rador.

Roboți dansând pe muzică populară sârbă, desfășurarea „celui mai mare drapel sârbesc”, lung de 500 de metri, un spectacol cu ​​drone și un program de muzică și sport: președintele Aleksandar Vucic s-a arătat ambiţios sâmbătă, 27 iunie, adunându-şi susținătorii în centrul Belgradului, relatează postul de televiziune german „Deutsche Well” (DW). Confruntat cu proteste populare puternice în ultimul an, șeful statului a încercat să proiecteze o imagine de unitate și și-a anunțat intenția de a demisiona din funcția de președinte și de a candida la funcția de prim-ministru la viitoarele alegeri parlamentare anticipate. Criticii săi susțin că această manevră are, de fapt, scopul de a se agăța de putere în ciuda tulburărilor.

„Voi mai fi președinte doar câteva săptămâni. Apoi voi demisiona… La următoarele alegeri, dacă partidul dorește și o solicită, voi contribui, alături de dumneavoastră, la recâștigarea încrederii oamenilor”, a declarat el la mitingul intitulat „Serbia, o singură familie”, organizat de mișcarea sa – Partidul Progresului Sârb (SNS). Potrivit poliției, întâlnirea a atras 207.000 de participanți, o cifră contestată pe scară largă de ONG-ul Arhiv Javnih Skupova, care a numărat 32.500 de persoane, potrivit unui comunicat al agenției de știri Beta, citat de „Courrier International”.

Opoziție crescândă

Aleksandar Vucic, în vârstă de 56 de ani, este omul forte al Serbiei, conducând țara timp de treisprezece ani sub diverse mandate, dar se confruntă cu o opoziție crescândă în interiorul țării, acuzat de regim autocratic și corupție. „Da, este logic că vom avea alegeri în curând, iar când spun curând, mă refer la următoarele trei sau patru luni”, a declarat el într-o conferință de presă luni seara, citat de „Financial Times”.

De asemenea, a declarat că ar putea candida la funcția de prim-ministru după alegeri și s-a angajat să acționeze „transparent”.

Primele proteste împotriva guvernului au izbucnit în urmă cu mai bine de un an, la chemarea organizațiilor studențești, în urma protestelor provocate de prăbușirea gării din Novi Sad, soldată cu 16 morți. Copertina clădirii, în ciuda renovărilor recente, s-a prăbușit peste trecători, stârnind critici cu privire la circumstanțele dubioase din jurul atribuirii contractului către compania de construcții, care nu fusese supusă niciunei supravegheri riguroase. La începutul acestui an, guvernul a trebuit, de asemenea, să abandoneze un proiect susținut de grupul imobiliar al președintelui Donald Trump de a transforma un reper istoric din Belgrad într-un hotel de lux, în fața protestelor publice.

Potrivit cotidianului local „Danas”, „declarația lui Aleksandar Vucic nu este fundamental nouă, deoarece nimeni nu se aștepta ca acesta să se retragă din viața politică după sfârșitul mandatului prezidențial”. Dimpotrivă, renunțând la președinție, el speră să fie reales în funcția de prim-ministru, o poziție care are mai multă greutate în temeiul Constituției sârbe. Helena Ivanow, cercetător asociat la Henry Jackson Society din Londra, citată de „Financial Times”, sugerează că președintele sârb ar putea încerca „un scenariu de tip Putin”. Aceasta este o referire la perioada 2008-2012, când șeful statului rus a revenit în funcția de prim-ministru pentru a ocoli limitele mandatelor prezidențiale înainte de a candida pentru realegere.

„Testarea climatului politic”

În plus, Aleksandar Vucic nu a specificat încă data demisiei sale și nici cea a dizolvării Parlamentului – un pas esențial pentru organizarea de alegeri anticipate, notează presa sârbă. De asemenea, el ar putea să-și renunțe la promisiunea de a demisiona dacă climatul politic devine nefavorabil, potrivit analiștilor. Nu ar fi prima dată când nu-și respectă unul dintre angajamente: anunțase deja alegeri anticipate în iulie, care în cele din urmă nu vor avea loc.

Liderul sârb este unul dintre principalii aliați ai lui Donald Trump, unul dintre ultimii din Europa Centrală și de Est. Aleksandar Vucic a adoptat într-adevăr mai multe elemente ale retoricii mișcării Maga: discurs virulent împotriva Bruxelles-ului, a presei independente și a „politicii de gen”, susținând în schimb valori precum familia conservatoare și creștinismul.

Conform unui sondaj prezentat de publicația „Blic”, în cazul alegerilor parlamentare, Aleksandar Vucic și partidul său ar câștiga cu 47,1% din voturi dacă s-ar confrunta cu o listă de opoziție condusă exclusiv de lideri studenți. Totuși, dacă această listă ar forma o alianță cu alte grupări de opoziție, ar putea obține un scor mai mare decât actualul președinte.

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