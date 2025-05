Președintele vrea un premier politic, nu un tehnocrat; grup format din 2 politicieni de la fiecare partid, pentru pregătirea tăierilor de cheltuieli bugetare

În urma consultărilor de miercuri cu partidele din Parlament, fiecare formaţiune politică a înţeles că este nevoie de reduceri bugetare și s-a convenit formarea unei comisii de elaborare a măsurilor pentru diminuarea cheltuielilor statului, a declarat președintele Nicușor Dan, joi dimineața.

Conform președintelui, pachetul de măsuri pentru reducerea cheltuielilor statul trebuie finalizat până pe 30 iunie.

”Fiecare dintre ele a înţeles că este nevoie să facem reduceri bugetare, inclusiv reduceri de cheltuieli ale statului şi am agreat ca doi oameni de la fiecare dintre partide să înceapă să lucreze începând de azi la o comisie de tăiere a cheltuielilor. (…) Eu am început să lucrez, am vorbit cu reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor încă de săptămâna trecută şi în momentul ăsta am datele mari, întrebarea este care este asumarea politică pe tăieri de cheltuieli. Impresia mea este că partidele au înţeles foarte bine şi vor să tăiem”, a declarat Nicuşor Dan.

Președintele nu agreează ideea unui premier tehnocrat, promovată de PSD

”Deocamdată, eu cred că cel mai bine şi asta este varianta principală cel mai bine este să avem un guvern care să vrea să lucreze trei ani şi jumătate şi cu un premier politic”, a precizat preşedintele României.

Întrebat dacă exclude varianta unui premier tehnocrat, Nicuşor Dan a răspuns: “Pentru moment sunt discuţii, nu exclud nimic, dar nu cred că e varianta potrivită. Un premier tehnocrat nu are autoritate”.

El a adăugat că deocamdată sunt discuţii pe măsuri economice şi nu pe oamenii care vor face parte din guvern.

”Pentru moment discutăm de planul de măsuri economice, în paralel vor începe discuţiile pe celelalte capitole şi abia după acea pe oamenii care vor face parte”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Reamintim că propunerea unui guvern tehnocrat sau doar a unui premier tehnocrat a fost înaintată de social-democrați, miercuri, în cadrul primelor consultări pe care șeful statului le-a avut cu partidele parlamentare.

Celelalte formațiuni care vor intra cu siguranță în coaliția guvernamentală – PNL, USR, UDMR și minorități – resping ideea unui tehnocrat, considerând că numai un lider politic va avea autoritatea necesară asupra executivului ce va fi format.

Dominic Fritz, liderul interimar al USR, i-a transmis miercuri președintelui Nicușor Dan că țara are nevoie de un premier cu o autoritate și cu credibilitate mare, iar acesta este Ilie Bolojan.

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat că delegația Uniunii nu a discutat cu Nicușor Dan o propunere de premier, dar doreşte un guvern cu o largă majoritate și cu susţinere politică asumată.

„Din punctul nostru de vedere, guvern tehnocrat sau premier tehnocrat nu este o opţiune şi ar trebui să evităm o astfel de soluţie de guvern condus de un premier tehnocrat, fiindcă, da, teoretic există şi această soluţie, există şi această opţiune, dar din punct de vedere politic, eu cred că ar fi o stradă înfundată, fiindcă dacă nu are o susţinere politică asumată, atunci va eşua. Că aşa e în politică. Deci, dacă am fi într-o perioadă de creştere economică, de venituri extraordinare şi cheltuieli mici, se poate. Dar dacă nu, dacă există o susţine politică asumată de partidele politice, n-are ce să facă un premier tehnocrat”, a declarat liderul UDMR.

