Președintele Volodimir Zelenski propune soluții comune cu Polonia și România pentru doborârea dronelor deasupra Ucrainei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, consideră că este rezonabil să discute soluții comune cu alte state pentru doborârea dronelor deasupra Ucrainei, afirmând că, dacă Ucraina dispune de sisteme de apărare aeriană, acestea ar trebui să doboare tot ce zboară „spre noi și spre Polonia”.

„Cred că este corect să discutăm o soluție comună. Nu doar pentru ca o dronă să cadă peste capetele ucrainenilor și să nu ajungă pe teritoriul Poloniei, ci pentru ca aceste decizii să fie luate împreună. Adică, dacă apărarea noastră aeriană este activă – doborâm tot ce zboară spre noi și spre Polonia”, a declarat Zelenski vineri, potrivit Interfax Ucraina.

„Și, la fel, Polonia doboară cu avioanele sale tot ce zboară spre ei și spre noi. Ne-am putea concentra doar pe regiunile din vestul țării noastre – unde Polonia are capacitate. Sau poate că nu este doar Polonia, ci și România; nu ne bazăm pe alții”, a adăugat președintele.

Vineri, spațiul aerian al Estoniei a fost încălcat de trei avioane rusești MiG-31, care au intrat fără permisiune și au rămas 12 minute, cu transpondere oprite și fără comunicație radio. NATO a interceptat rapid aeronavele prin operațiunea Eastern Sentry, mobilizând F-35 italiene și implicând Suedia și Finlanda. Estonia a cerut consultări NATO conform Articolului 4. Polonia a raportat încălcări similare la platforma Petrobaltic.

***