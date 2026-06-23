Președintele Dan, după consultări: „Varianta care pare să se contureze este cea a unui guvern politic minoritar, bazat pe un acord”

Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, bazat pe un acord parlamentar de sprijin agreat în scris, a anunțat președintele Nicușor Dan, marți seara, după consultările pe care le-a avut cu partidele politice.

Prezentăm integral mesajul Președintelui, transmis pe rețelele sociale:

”Am avut astăzi consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru identificarea unei soluții de deblocare a crizei politice în care ne aflam.

Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. Invit, așadar, partidele parlamentare să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și, ulterior, să îmi facă propuneri pentru formula de guvern minoritar, susținut în concordanță cu acest acord. Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră”.

În ceea ce privește sublinierea existenței unui acord între partide, reamintim că un astfel de document în scris a existat și în cadrul coaliției PSD – PNL -USR – UDMR, coaliție ce a sfârșit prin votarea de către social-democrați, alături de parlamentarii AUR, a moțiunii ce a dus la demiterea Guvernului Bolojan.

Propunerea PNL, cu două variante

Varianta acceptată este, așadar, una dintre cele două variante prezentate de PNL, agreată și de UDMR.

PNL a propus un guvern minoritar bazat pe un pact valabil până la sfârşitul anului şi semnat de partide, cu două variante.

Cele două variante sunt, în optica liberalilor, un guvern minoritar PSD sau unul în jurul PNL-USR-UDMR.

„Am prezentat preşedintelui României poziţia PNL în această situaţie dificilă în care suntem. Având în vedere modul în care s-au derulat lucrurile, PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea, într-un termen scurt, un guvern investit, este o formulă care să se bazeze într-o condiţie de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România, care să fie valabil în perioada următoare până la sfârşitul anului, în care forţele politice, care, într-adevăr, înţeleg situaţia dificilă a ţării noastre, l-ar semna acest pact”, a spus Ilie Bolojan, la Palatul Cotroceni.

Ce ar trebui să conțină pactul propus de PNL

„Dat fiind tensiunile politice pe care le vedem şi pe care nu Partidul Naţional Liberal l-a generat, considerăm că după un astfel de acord, care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR şi UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare într-o astfel de situaţie, dacă nu se va opta pentru varianta pe care noi ne o asumăm, de guvern cu partenerii noştri”, a anunțat premierul demis.

Acordul ar urma să cuprindă „aspecte care ţin de condiţionările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor şi reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR, imediat după instalarea guvernului, în aşa fel încât România să poată să absoarbă fondurile europene pe care le are la dispoziţie sub formă de granturi şi să nu pierdem finanţarea investiţiilor importante în autostrăzi, în şcoli, în spitale”.

„Pactul ar urma să aibă prevederi care ţin de respectul între partide, de a nu depune moţiuni de cenzură, în această perioadă, pe subiectele care sunt cuprinse în pact, în aşa fel încât un astfel de guvern care s-ar forma să poată să lucreze şi să poată să pregătească un buget realist pentru anul viitor”.

„În cursul acestei după-amiezi vom avea un Birou Naţional în care vom clarifica aceste aspecte şi considerăm că ar fi bine ca, în condiţiile în care toate aceste detalii sunt rezolvate, să se vină cu o propunere care, de data asta, să nu mai treacă prin ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă”, a subliniat Bolojan.

Problemele – USR nu votează un guvern din care face parte PSD

USR nu va vota un guvern din care face parte PSD, dar este disponibil pentru a forma un guvern minoritar cu PNL şi UDMR, este poziția prezentată președintelui Nicușor Dan de către delegația condusă de Dominic Fritz, la consultările de marți.

„I-am spus preşedintelui că USR nu va putea să susţină un guvern din care face parte PSD. Asta este o poziţie care nu este nouă. Cu mare consecvenţă am susţinut această poziţie de când PSD a făcut un pact AUR şi unde a dus acest pact am văzut aseară”, a anunţat Dominic Fritz, la Palatul Cotroceni.

„În schimb, bineînţeles şi pe baza performanţelor miniştrilor USR, stăm la dispoziţie pentru a face parte dintr-un guvern minoritar împreună cu PNL şi UDMR şi bineînţeles că suntem gata să discutăm în ce condiţii un astfel de guvern minoritar ar putea fi susţinut şi de PSD”, a adăugat Dominic Fritz, după ieșirea de la Cotroceni.

Fritz a mai spus că „Parlamentul actual este sau greu mai poate fi descris ca un Parlament care oglindeşte toate preferinţele românilor”. „Tocmai de aceea, nouă nu ne este teamă de alegeri anticipate. Dimpotrivă, credem că un astfel de pas ar putea să relegitimeze procesul democratic în România, dar evident că vedem şi noi că acest lucru este puţin probabil şi tocmai de aceea suntem gata să ne asumăm responsabilitatea într-un guvern minoritar USR”, a explicat liderul USR.

Kelemen Hunor: „Un guvern minoritar are şanse reale să meargă până în 2028”

Această soluție este acceptată și de UDMR, în oricare dintre cele două variante, iar în opinia liderului formațiunii, Kelemen, Hunor, ea poate fi de cursă lungă: ”Nu ascund faptul că un guvern minoritar are şanse reale să meargă până în 2028”.

Oricare dintre aceste variante presupune un acord politic între partidele parlamentare, înainte de nominalizarea unui premier, este de părere și UDMR.

”Am spus care sunt variantele posibile astăzi. Ştiu declaraţiile colegilor de la USR că nu vor cu PSD, ştiu declaraţiile colegilor de la PSD că nu vor cu USR, cu PNL, cu noi. Totuşi, la un moment dat, trebuie să ajungem undeva, că la alegeri anticipate, în afară de câţiva, nimeni nu se gândeşte, din varii motive. Şi asta putem discuta, dar nu este o soluţie. Varianta alegerilor anticipate nu este o soluţie”, a mai explicat Kelemen Hunor.

Cursă contracronometru

Eșecul Guvernului Adrian Veștea este prima încercare de formare a guvernului respinsă în Parlament, după ce Cabinetul Bolojan a fost demis pe 5 mai, așa încât președintele Nicușor Dan mai poate face o desemnare.

Noua propunere va fi cea de-a treia, după ce europarlamentarul Eugen Tomac, prima alegere a șefului statului, și-a depus mandatul. Această încercare nu se ia însă în considerare, formal, conform Constituției.

Președintele poate face o nouă desemnare, iar procedura continuă până la două solicitări respinse de învestitură. După respingerea a cel puțin două propuneri și dacă trec 60 de zile de la prima solicitare, președintele poate dizolva Parlamentul și convoca alegeri anticipate.

Art. 89 – Dizolvarea Parlamentului

(1) După consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură.

(2) În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată.

(3) Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui României şi nici în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă.

****