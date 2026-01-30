Președintele: Un guvern minoritar, puţin probabil. Am discutat cu liderii coaliţiei, există puncte de vedere diferite, dar nu există lucruri care să ne îngrijoreze.

Este ”puţin probabil, în momentul ăsta”, să se ajungă la o guvernare cu un guvern minoritar, a declarat joi seara președintele Nicușor Dan. El a explicat că premierul Ilie Bolojan aluat doar în calcul toate probabilitățile, ca un matematician, atunci când s-a referit la o astfel de posibilitate.

Şeful statului spune că a avut discuţii unu la unu cu liderii PNL, PSD şi USR, și poate spune că situația din coaliţie este una stabilă.

Percepţia cu privire la modul în care aceasta funcționează provoacă, însă, discuţii în rândurile investitorilor.

”E un protocol, nimeni nu dă semne că ar vrea să încalce protocolul ăsta, mergem înainte”, a declarat Nicuşor Dan, joi seară, la Digi 24.

Întrebat dacă PSD i-a solicitat plecarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului, Dan a răspuns: ”Nu trebuie să îmi ceară mie, este un acord politic între patru partide, e foarte bine că ele şi-au asumat asta (…) mai departe e politică, oameni care de-a lungul timpului au să-şi plătească poliţe unul altuia, vorbesc de membri, nu de liderii de partid”.

”Dincolo de asta, eu văd că această coaliţie funcţionează. Cu opinteli, durează până se iau decizii, dar dincolo de asta…”, a adăugat preşedintele.

Despre declarația premierului privind guvernul minoritar

”Ştiţi că domnul Bolojan a făcut studii de matematică. În matematică, iei toate… dacă cineva te întreabă: e posibil? răspunzi: da, e posibil. Dar e puţin probabil în momentul ăsta. Dumnealui a răspuns teoretic. În momentul acesta există un angajament de care niciunul din cele patru partide plus minorităţile naţionale nu s-au dezis, de a face parte din guvernare. (…) Săptămâna asta am discutat cu fiecare dintre cei trei lideri, şi cu domnul Bolojan şi cu domnul Fritz şi cu Sorin Grindeanu, pe toate subiectele, ca să vedem cum începe anul. În ceea ce priveşte politicile publice, bineînţeles că există puncte de vedere diferite, dar nu există lucruri care să ne îngrijoreze”, a adăugat şeful statului.

Deocamdată, „nu există o alternativă” la Ilie Bolojan

Întrebat dacă anul acesta se poate guverna fără Ilie Bolojan, Nicuşor Dan a răspuns: ”În momentul de faţă, nu există o altă alternativă. PNL-ul are un preşedinte, preşedintele ocupă poziţia de prim-ministru, ăsta e contextul în care suntem”.

Premierul Ilie Bolojan consideră că, indiferent cum s-ar modifica un protocol, problema principală o reprezintă oamenii care trebuie să respecte un contract şi este vorba despre responsabilitate şi despre seriozitate. El a menţionat că nu crede că o modificare de protocol în coaliţie schimbă lucrurile şi a afirmat că un comportament pe măsură în sensul respectării prevederilor din programul de guvernare înseamnă seriozitate şi rezultate. Bolojan a declarat că scandalurile nu ajută niciunul dintre partidele aflate în coaliţie. Întrebat despre varianta unui guvern minoritar, Bolojan a replicat: ”Într-o situaţie de criză politică am mai ajuns la guverne minoritare. Nu exclud că în perioada următoare nu se pot întâmpla astfel de lucruri, dar cred că pentru ţara noastră este de dorit să avem o stabilitate politică”.

