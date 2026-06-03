Președintele Dan, ultimele discuții cu liderii fostei coaliții, înaintea nominalizării premierului – Ilie Bolojan, primul care s-a întâlnit cu Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan are, miercuri, noi consultări informale cu liderii fostei coaliţii, înainte de nominalizarea premierului, surse politice pentru News.ro.

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a fost primul care a discutat cu șeful statului, miercuri dimineața, fiind urmat de liderul USR, Dominic Fritz.

Atât PNL, cât și USR, au declarat în mod repetat că nu vor mai face o alianță cu PSD, după ce social-democrații au votat moțiunea de cenzură, alături de AUR, împotriva executivului din care făceau parte.

Președintele Dan a încercat refacerea fostei coaliții, însă nu a reușit să-i convingă nici pe liberali, nici pe cei de la USR.

În aceste condiții, sursele politice spun că șeful statului ar pregăti un guvern tehnocrat sau doar condus de un premier tehnocrat ori independent.

Cel mai vehiculat nume este cel al lui Eugen Tomac, lider al PMP, consilier al președintelui. Acesta ar putea să conducă un cabinet format din tehnocrați, dar și miniștri politici, conform unor surse.

Un premier PSD

PNL și USR au anunțat că nu vor vota un guvern de tehnocrați, întrucât deciziile ar fi luate în spatele acestuia, de către PSD, așa cum a mai procedat și anii trecuți.

În opinia acestor două partide, PSD trebui să-și asume răspunderea și să preia guvernarea, formând o alianță cu AUR, în Parlament existând suficiente dovezi recente că mașinăria lor de vot funcționează.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marţi că el ar da PSD posibilitatea de a forma un guvern, pentru că, din punct de vedere constituţional, au cele mai multe mandate.

El a mai spus că noul guvern nu trebuie să pice, pentru că poţi să dai înapoi, dacă nu poţi să formezi un guvern şi premierul nu este obigatoriu să fie liderul PSD Sorin Grindeanu.

Un guvern cu premier tehnocrat şi miniştri politici e şi mai rău decât un guvern tehnocrat, în opinia lui Kelemen Hunor.

Președintele nu a reușit să găsească o majoritate

Nicuşor Dan nu a reușit să identifice o majoritate care să-și asume în mod transparent guvernarea, iar pe 5 iunie se împlinește o lună de la demiterea Cabinetului Bolojan, perioada considerată de CCR ca fiind rezonabilă pentru înlocuirea unui executiv eliminat prin moțiune de cenzură.

Şeful statului este aşteptat să anunţe în perioada următoare premierul, care are la dispoziţie 10 zile pentru a negocia în Parlament o majoritate care să voteze un nou Executiv şi un nou program de guvernare.

****