luni

13 octombrie, 2025

Europa & Lumea

Președintele Turciei vine în România, în prima jumătate a anului 2026 – Vizita va impulsiona parteneriatul strategic

De Razvan Diaconu

13 octombrie, 2025

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, va efectua o vizită oficială în România, în prima jumătate anului viitor. Anunțul a fost făcut de ambasadorul turc la București, Özgür Kıvanç Altan, informează defenseromania.ro.

Președintele Turciei va fi primit de șeful statului Nicușor Dan și de premierul Ilie Bolojan, într-o întâlnire care „va multiplica proiectele bilaterale, în special în domeniul securității”, a declarat ambasadorul Turciei.

Özgür Kıvanç Altan a amintit și faptul că în 2024, la Ankara, a avut loc prima reuniune a Consiliului de Cooperare Strategică, o platformă găzduită de președintele turc Recep Tayyip Erdoğan și de premierul de atunci, Marcel Ciolacu. Acest format de cooperare directă, spune ambasadorul, „a creat un cadru concret pentru aprofundarea relațiilor economice, de securitate și culturale”.


„Când președintele nostru va veni aici anul viitor, va trebui să ne așezăm și să vedem ce facem în fiecare sector și ce se poate îmbunătăți. Ce altceva putem face? Întregul sector public și privat va trebui să se așeze pentru a căuta mai multe sinergii”, a explicat ambasadorul Özgür Kıvanç Altan, precizând că scopul vizitei va fi identificarea de noi domenii de cooperare între cele două state.

„Nu este ușor să construiești o relație solidă între două țări, dar uneori este chiar mai dificil să o susții și să o consolidezi mai departe. Așadar, suntem la acest nivel”, a mai punctat oficialul.

Ambasadorul Turciei a subliniat că relația dintre România și Turcia are rădăcini profunde, construite pe încredere și sprijin reciproc încă din perioada de după Revoluția din 1989. Cele două state au semnat un parteneriat strategic în 2011.

O întâlnire Nicușor Dan – Recep Recep Tayyip Erdoğan a avut loc la finalul lunii iunie, în marja Summitului NATO de la Haga.

„Am discutat despre Parteneriatul Strategic româno-turc și despre cooperarea dintre țările noastre, bazată pe prietenia de lungă durată și pe obiectivele comune. Ne-am concentrat pe relațiile economice solide și pe potențialul semnificativ al acestora. În actualul context geopolitic dificil, este esențial să colaborăm pentru consolidarea securității comune, în special în regiunea Mării Negre, pentru dezvoltarea în comun a industriei de apărare, precum și pentru proiecte de infrastructură strategică în regiunea noastră”, a scris ulterior, pe Facebook, președintele Dan.

(Citește și: Spațiul aerian al României și Poloniei, protejat cu sistemul de supraveghere MEROPS, produs de Turcia)


***

Urmărește-ne pe Google News
