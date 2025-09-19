Președintele Trump vrea să desemneze ANTIFA drept organizație teroristă

ANTIFA va fi desemnată de Statele Unite drept organizație teroristă, a anunțat miercuri după miezul nopții președintele Donald Trump, în timpul vizitei sale în Regatul Unit.

„Am plăcerea să informez numeroșii noștri patrioți din SUA că desemnez ANTIFA, UN DEZASTRU DE STÂNGA RADICALĂ, BOLNAVĂ, PERICULOASĂ, CA ORGANIZAȚIE TERORISTĂ MAJORĂ”, a postat Trump pe Truth Social.

Președintele american a spus, de asemenea, că va recomanda cu tărie, ca oricine finanțează gruparea să fie anchetat.

Nu este clar ce temei legal are afirmația lui Trump. Antifa este considerată de unii analiști ca o mișcare ideologică slab organizată, fără o structură de conducere sau o ierarhie clară.

La o zi după ce procurorii din Utah au prezentat acuzațiile oficiale împotriva suspectului în asasinarea lui Charlie Kirk, nu au apărut dovezi clare care să-l lege pe Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, de vreo grupare extremistă de stânga. Însă pe cartușele recuperate de ofițerii de poliție el gravase mesaje antifasciste.

Trump și înalți oficiali au acuzat în repetate rânduri organizațiile de extremă stânga pentru crearea unei atmosfere de ostilitate față de conservatori înainte de asasinarea lui Charlie Kirk.

Casa Albă pregătește un ordin executiv privind violența politică și discursul instigator la ură, a declarat un oficial al administrației Trump miercuri.

ANTIFA – prescurtare de la antifascist – este o mișcare politică care a câștigat popularitate în rândul activiștilor de extremă stângă din Statele Unite după ce Trump a fost ales pentru primul său mandat în 2016.

Trump a mai vehiculat în 2020 ideea desemnării ANTIFA drept grup terorist, când a postat pe Twitter: „Statele Unite ale Americii vor desemna ANTIFA drept organizație teroristă”.

Fostul procuror general William Barr a confirmat că grupul a fost prezent la unele dintre protestele violente care au urmat morții lui George Floyd.

Fostul director FBI, Christopher Wray, a văzut ANTIFA diferit, spunând în timpul unei audieri în Congres din septembrie 2020 că ANTIFA „nu este un grup sau o organizație”, ci „o mișcare sau o ideologie”.

Cei implicați în mișcare sunt motivați de ideile comuniste și anarhism, potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, un think tank bipartizan din Washington, D.C.

Membrii ANTIFA sunt cunoscuți pentru că se îmbracă în negru și poartă măști în timpul protestelor, pentru a-și proteja identitatea.

Administrația Trump nu a oferit detalii miercuri despre cum sau când va desemna Antifa drept organizație teroristă.

Într-un interviu acordat miercuri Fox News, vicepreședintele american JD Vance a dat vina în repetate rânduri pe radicalizarea politică a grupărilor de stânga.

El a spus că administrația Trump depune eforturi pentru a se asigura că „rețelele de finanțare a violenței de stânga” vor fi tratate ca o organizație teroristă.

Criticii spun însă că Trump folosește asasinarea lui Kirk ca pretext pentru a-i reprima pe oponenții săi politici.

***