Președintele Trump anunță că SUA vor impune o blocadă a Strâmtorii Ormuz – Marina SUA a început deminarea zonei

Preşedintele SUA, Donald Trump, anunţă că, după eşecul negocierilor cu Iranul din Pakistan, marina militară a Statelor Unite va începe imediat blocarea Strâmtorii Ormuz pentru a elibera zona de șantajul iranian şi va opri, de asemenea, orice navă din apele internaţionale care a plătit o taxă Iranului.

Marina SUA a anunțat că a început încă de sâmbătă deminarea strâmtorii.

„Începând de acum, Marina Statelor Unite, cea mai bună din lume, va demara procesul de BLOCARE a tuturor navelor care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Hormuz”, a declarat Trump, care se opune ferm ideii ca Iranul să perceapă o taxă de trecere de la nave pentru a traversa strâmtoarea. „Blocada va începe în scurt timp”, precizează el, adăugând că „alte ţări vor fi implicate în această blocadă”, dar fără a da însă alte detalii.

În aceeaşi postare, Trump anunţă că „a dat instrucţiuni Marinei (SUA) să caute şi să intercepteze fiecare navă din apele internaţionale care a plătit o taxă Iranului”, iar Marina SUA va începe „să distrugă minele pe care iranienii le-au amplasat în strâmtoare”.

„Nimeni care plăteşte o taxă ilegală nu va avea trecere liberă în marea liberă”, ameninţă Donald Trump, adăugând că orice iranian care trage asupra americanilor sau asupra navelor paşnice „va fi ARUNCAT ÎN IAD!”

El este încredinţat că „la un moment dat” se va ajunge la un acord pentru libera trecere prin Ormuz. „Iranul nu a permis acest lucru, spunând pur şi simplu: «S-ar putea să existe o mină pe undeva pe-acolo», despre care nimeni nu ştie, în afară de ei”, spune Donald Trump.

Trump a făcut postarea pe Truth Social duminică, la câteva ore după ce negocierile de pace dintre SUA şi Iran s-au încheiat fără a se ajunge la un acord. În finalul postării el afirmă:

”Orice iranian care trage asupra noastră sau asupra navelor paşnice va fi ARUNCAT ÎN IAD! Iranul ştie, mai bine decât oricine, cum să PUNĂ CAPĂT acestei situaţii care le-a devastat deja ţara. Marina lor a dispărut, Forţele Aeriene au dispărut, sistemele antiaeriene şi radarele lor sunt inutile, Khomeini şi majoritatea „liderilor” lor sunt morţi, totul din cauza ambiţiei lor nucleare. Blocada va începe în scurt timp. Alte ţări vor fi implicate în această blocadă. Iranului nu i se va permite să profite de acest act ilegal de şantaj. Ei vor bani şi, mai important, vor arme nucleare. În plus, la momentul potrivit, suntem pe deplin „gata de acţiune”, iar armata noastră va termina cu puţinul care a mai rămas din Iran!”

SUA anunță că marina sa a început deminarea strâmtorii Ormuz

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a declarat sâmbătă că două distrugătoare cu rachete ghidate ale Marinei au început operaţiunile de deminare în Strâmtoarea Ormuz, întrucât unele nave nu pot încă să treacă prin această cale navigabilă strategică, în ciuda încetării focului, relatează CNN.

USS Frank E. Peterson şi USS Michael Murphy „au traversat Strâmtoarea Ormuz şi au operat în Golful Arabiei, ca parte a unei misiuni mai ample de asigurare a faptului că strâmtoarea este complet curăţată de minele marine amplasate anterior de Corpul Gărzilor Revoluţiei Islamice din Iran”, a declarat CENTCOM într-o postare pe X.

„Astăzi, am început procesul de stabilire a unui nou pasaj şi vom împărtăşi în curând această rută sigură cu industria maritimă pentru a încuraja libera circulaţie a comerţului”, a declarat amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM.

În timp ce efortul armatei americane încearcă să rezolve ameninţarea reprezentată de mine, Iranul ar putea totuşi să lanseze rachete, ceea ce, combinat cu minele, a făcut mai dificil pentru Statele Unite sau alte ţări să-şi apere navele sau să asigure securitatea militară a strâmtorii.

