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Președintele Trump anunță că se va întâlni cu Vladimir Putin și Xi Jinping în China: „Încercăm să punem capăt Războiului din Iran”

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De Razvan Diaconu

9 noiembrie, 2026

Preşedintele american Donald Trump a anunţat că cel mai probabil se va întâlni cu omologii săi chinez Xi Jinping şi rus Vladimir Putin, luna aceasta, cu ocazia summitului APEC, în China, pentru a discuta despre o încetare a Războiului din Iran, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Mă voi duce în China”, le-a declarat Donald Trump duminică unor jurnalişti, „iar una dintre reuniuni cred că va fi cu preşedintele Putin şi preşedintele Xi şi va fi interesantă”.

„Vom discuta despre multe lucruri, despre dezarmare nucleară, dar vom discuta despre multe lucruri. Încercăm să punem capăt Războiului din Iran”, a declarat el.
Războiul din Iran, lansat la 28 februarie de Israel şi Statele Unite, a antrenat o blocare a Strâmtorii Ormuz, o cale strategică a comerţului mondial cu hidrocarburi, care a condus la scumpiri ale petrolului.

La 21 octombrie, Kremlinul a evocat pregătiri în vederea unei reuniuni tripartite Putin-Xi-Trump – prima a liderilor celor trei ţări.

The Wall Street Journal scria anterior că preşedintele rus vrea să se întâlnească cu cei doi omologi ai săi pentru a discuta despre o încetare a Războiului din Ucraina în favoarea Rusiei la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), la 18 şi 19 noiembrie, la Shenzhen, un oraş important în sudul Chinei.

O astfel de întâlnire alarmează Ucraina, care se teme că poate să fie sacrificată într-un aranjament între marile puteri.

Eforturi diplomatice ale Washingtonului de a pune capăt Războiului rus în Ucraina, lansat în februarie 2022, se află în prezent în impas.

Cititi si: Ce negociază Trump cu Putin, dincolo de Ucraina – securitatea Europei. Kushner, asigurări pentru europeni înaintea negocierilor de la Abu Dhabi: NATO rămâne neatins, Rusia nu avea drept de veto asupra alianțelor niciunui stat

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