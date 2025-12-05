cursdeguvernare

vineri

5 decembrie, 2025

Stiri

Președintele trimite la Parlament legea referitoare la combaterea extremismului – poate duce la abuzuri, spune Nicușor Dan

De Vladimir Ionescu

5 decembrie, 2025

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, joi, că a transmis Parlamentului cererea de reexaminare a legii care modifică OUG 31/2002 privind combaterea extremismului, întrucât ”unele articole pot fi interpretate abuziv şi ar putea transforma în infractori persoane fără legătură cu extremismul”.

Noua lege prevede pedepse cu închisoarea de la unu la cinci ani pentru distribuirea oricărui material care conţine idei xenofobe, fără a face diferenţa între materiale de propaganda extremistă şi opere literare sau texte istorice, mai precizează președintele.

„Am transmis Parlamentului cererea de reexaminare a legii care modifică OUG 31/2002 privind combaterea extremismului. Statul român are datoria de a acţiona ferm împotriva urii, xenofobiei şi incitării la discriminare. Totuşi, această datorie poate fi îndeplinită doar prin legi clare, previzibile şi echilibrate. În caz contrar, riscăm efectul opus, amplificarea tensiunilor într-o societate deja polarizată şi adâncirea neîncrederii în instituţiile statului”, spune preşedintele pe Facebook.


Şeful statului arată că, în forma actuală, legea este insuficient de clară în definirea unor infracţiuni.

”Unele articole pot fi interpretate abuziv, ceea ce ar putea transforma în infractori persoane fără legătură cu extremismul. De exemplu, noua lege prevede pedepse cu închisoarea de la unu la cinci ani pentru distribuirea oricărui material care conţine idei xenofobe, fără a face diferenţa între materiale de propaganda extremistă şi opere literare sau texte istorice”, explică Nicuşor Dan.

”România are nevoie atât de fermitate, cât şi de echilibru. Ambele sunt esenţiale pentru apărarea democraţiei”, mai spune preşedintele.

(Citește și: Nicuşor Dan a sesizat CCR în legătură cu legislația privind combaterea extremismului – reprezentantul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti în Parlament returnează ”Ordinul Naţional pentru Merit”)

Nicuşor Dan a sesizat CCR în legătură cu legislația privind combaterea extremismului – reprezentantul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti în Parlament returnează ”Ordinul Naţional pentru Merit”

