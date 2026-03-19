Președintele SUA presează Israel și Iran să nu mai atace infrastructura energetică din zona Golfului

Președintele Donald Trump a declarat că Israelul nu va mai viza infrastructura gazieră iraniană, după ce a atacat și a avariat o instalație de procesare de la cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume. Dacă Iranul ar riposta din nou, Trump a avertizat într-o postare pe rețelele de socializare, că Israel ar putea ataca din nou, relatează Reuters, citându-l pe președintele SUA.

Israelienii au atacat la începutul acestei săptămâni zăcământul pe care Iranul îl numește South Pars, iar Qatar, care deține o parte din el, îl numește North Field. În replică, Iranul a spus țărilor vecine să evacueze o serie de instalații petroliere și gaziere și apoi a procedat la atacuri de represalii, inclusiv împotriva terminalului GNL al QatarEnergy, Ras Laffan.

Qatar a anunțat că instalația a suferit „daune extinse”. În același timp, Arabia Saudită a raportat că a interceptat patru rachete balistice lansate asupra Riadului. Emiratele Arabe Unite au declarat că au suspendat operațiunile la o instalație de gaze naturale din cauza incidentelor și a atacurilor cu rachete.

Ca urmare a recentei escaladări a conflictului militar, prețurile petrolului și gazelor au crescut miercuri, țițeiul Brent tranzacționându-se la peste 112 dolari pe baril, iar West Texas Intermediate la aproape 98 dolari pe baril. Prețurile gazelor au crescut cu peste 3% în Statele Unite, ajungând la 3,17 dolari pe mmBtu.

„Israelul, din furia cauzată de ceea ce s-a întâmplat în Orientul Mijlociu, a atacat violent o instalație de procesare a gazelor de la zăcământul South Pars Gas Field din Iran”, a postat președintele Trump pe X. „Din păcate, Iranul a atacat în mod nejustificat și nedrept o parte din instalația de LNG a Qatarului.” „ISRAELUL NU VA MAI LANSA ATACURI asupra acestui zăcământ extrem de important și valoros South Pars, cu excepția cazului în care Iranul decide în mod imprudent să atace un stat nevinovat, în acest caz, Qatarul”, a mai scris președintele SUA, amenințând apoi că va „distruge complet întregul zăcământ gazier South Pars cu o forță și o putere pe care Iranul nu le-a mai văzut sau la care nu a fost martor până acum”.

