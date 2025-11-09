cursdeguvernare

Newsletter
Contact
duminică

9 noiembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

Președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, va fi primit, luni, la Casa Albă. Statul Islamic și relația cu Israelul – pe agenda discuțiilor

Rss
De Razvan Diaconu

9 noiembrie, 2025

Președintele sirian Ahmed al-Sharaa a sosit sâmbătă în Statele Unite, pentru a participa la o întâlnire mult așteptată cu președintele american, Donald Trump.
Al-Sharaa, ale cărui forțe rebele l-au înlăturat de la putere pe Bashar al-Assad, la sfârșitul anului trecut, urmează să fie primit la Casa Albă luni.

Potrivit analiștilor, este prima vizită de acest fel a unui președinte sirian de la independența țării în 1946. Al-Sharaa a ținut un discurs în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite la New York, în septembrie. Liderul sirian l-a întâlnit pe Trump pentru prima dată la Riad, în timpul turneului președintelui SUA în Orientul Mijlociu, în luna mai, reamintește CBS News.

Trimisul special al SUA în Siria, Tom Barrack, a declarat la începutul acestei luni că speră ca Ahmed al-Sharaa să semneze un acord de aderare la alianța internațională condusă de SUA împotriva Statului Islamic.


Siria a desfăşurat operaţiuni preventive la nivel naţional împotriva celulelor Statului Islamic, a anunţat sâmbătă un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne de la Damasc, îm timp ce Ahmed al-Sharaa se afla deja în SUA.

Forţele de securitate siriene au efectuat 61 de raiduri, arestând 71 de persoane şi confiscând explozibili şi arme. Washingtonul se pregăteşte să stabilească o prezenţă militară la o bază aeriană din Damasc pentru a contribui la realizarea unui pact de securitate pe care SUA îl negociază între Siria şi Israel, au declarat pentru Reuters şase surse familiarizate cu acest subiect.

Un oficial al administraţiei americane a declarat, de asemenea, că Washingtonul evaluează în permanenţă poziţia necesară în Siria pentru a combate eficient Statul Islamic.

Donald Trump și Ahmed al-Sharaa vor discuta, luni, la Washington, şi despre negocierile directe iniţiate de autorităţile siriene cu Israelul. În luna mai, Trump îl îndemnase pe liderul sirian să adere la Acordurile Abraham, în cadrul cărora mai multe ţări arabe au recunoscut Israelul, în 2020.

(Citește și: Siria: Aviația israeliană a bombardat o zonă din apropierea palatului prezidenţial din Damasc. Mesaj dur al premierului Netanyahu)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Erdogan: Turcia este gata să intervină în Siria dacă există pericolul scindării

UE ia în considerare ridicarea sancțiunilor impuse sectorului petrolier și al gazelor naturale din Siria

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți