Președintele Dan și delegația Congresului SUA, la Baza Kogălniceanu – discuții despre extinderea prezenței americane în România

Președintele Nicușor Dan și o delegație a Congresului SUA au vizitat duminică Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, unde au discutat despre securitatea la Marea Neagră, apărare și extinderea prezenței americane în România.
Delegația Congresului SUA a fost condusă de Mike Rogers, republican din Alabama și președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților.
La întâlnire a participat și democratul Eric Sorensen, membru al aceleiași comisii.
„A fost o plăcere să îi întâlnesc pe congresmanul Mike Rogers (…) și pe congresmanul Eric Sorensen (…) la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu – centrul prezenței militare americane în România și o expresie concretă a cooperării noastre în domeniul apărării și securității”, a transmis Nicușor Dan.
Discuțiile s-au concentrat asupra importanței strategice a Mării Negre pentru securitatea transatlantică și asupra întăririi capacității de descurajare și a rezilienței.
România, pregătită să-și crească mai mult eforturile de apărare
Președintele le-a transmis oficialilor americani că România este gata să își crească eforturile în domeniul apărării.
„România este pregătită să își asume o parte mai mare din propria apărare – prin creșterea angajamentelor noastre și îndeplinirea acestora”, a afirmat șeful statului.
Pe agenda discuțiilor s-au aflat și cooperarea economică, industria de apărare, energia, infrastructura, mineralele critice și tehnologiile emergente.
Președintele a subliniat că Bucureștiul își dorește inclusiv o prezență americană mai puternică în România.
„Consolidarea și extinderea prezenței economice și militare a SUA în România reprezintă o prioritate – pentru parteneriatul nostru bilateral, pentru securitatea regiunii Mării Negre și pentru unitatea Alianței Transatlantice”, a mai transmis Nicușor Dan.
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