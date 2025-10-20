cursdeguvernare

Newsletter
Contact
marți

21 octombrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Președintele Dan: Reforma pensiilor magistraţilor rămâne o prioritate – va fi redactat un nou text legislativ

Rss
De Vladimir Ionescu

20 octombrie, 2025

Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate, dar aceasta nu înseamnă ”o poziţionare împotriva magistraţilor, ci corectarea unei prevederi anormale”, a declarat președintele Nicușor Dan, luni, după anunțarea deciziei de neconstituționale a reglementării.

”Reforma pensiilor magistraţilor rămâne o prioritate. Nu este o poziţionare împotriva magistraţilor, ci corectarea unei prevederi anormale – pensia egală cu salariul – pe care clasa politică a reglementat-o defectuos acum câţiva ani”, a scris, luni, pe Facebook, preşedintele Nicuşor Dan.

Acesta reamintește că toate partidele din coaliţie şi-au asumat reforma pensiilor magistraţilor.

Proiectul de lege va fi refăcut


”Imediat după publicarea Deciziei Curţii Constituţionale va fi redactat un nou text legislativ, care va ţine cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraţilor să fie corectate în mod echitabil pentru societate”, a mai transmis preşedintele.

Curtea Constituţională a admis, luni, obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, prin care era limitat nivelul pensiilor magistraţilor şi creştea vârsta de pensionare a magistraţilor a anunţat instituţia.

(Citește și: CCR declară neconstituțională reforma pensiilor magistraților – a admis sesizarea CSM. Situația reală privind vârsta de pensionare și banii: Ce nu spune CSM)

****


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , ,

citește și

Salariile magistraților în UE, față de salariul mediu: România și Italia – cei mai bine plătiți judecători. La polul opus, Germania

Reacții la decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților: USR susține că proiectul va fi refăcut / Ministrul Finanțelor susține că impactul fiscal este redus / Președintele susține în continuare actualul Guvern

Forumul Judecătorilor susține că peste 1.000 de magistrați ar putea ieși din sistem, prin pensionare sau demisie, după modificarea condițiilor de pensionare

Instanțele își suspendă activitatea, cu excepția cauzelor urgente – până la retragerea proiectului de modificare a pensiilor magistraților

CSM, zid în fața reformării pensiilor magistraților: Comunicat politic foarte dur, care numește măsurile ca fiind ”un dictat” și ”manifestare abuzivă”

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți