Președintele Dan: Reforma pensiilor magistraţilor rămâne o prioritate – va fi redactat un nou text legislativ

Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate, dar aceasta nu înseamnă ”o poziţionare împotriva magistraţilor, ci corectarea unei prevederi anormale”, a declarat președintele Nicușor Dan, luni, după anunțarea deciziei de neconstituționale a reglementării.

”Reforma pensiilor magistraţilor rămâne o prioritate. Nu este o poziţionare împotriva magistraţilor, ci corectarea unei prevederi anormale – pensia egală cu salariul – pe care clasa politică a reglementat-o defectuos acum câţiva ani”, a scris, luni, pe Facebook, preşedintele Nicuşor Dan.

Acesta reamintește că toate partidele din coaliţie şi-au asumat reforma pensiilor magistraţilor.

Proiectul de lege va fi refăcut

”Imediat după publicarea Deciziei Curţii Constituţionale va fi redactat un nou text legislativ, care va ţine cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraţilor să fie corectate în mod echitabil pentru societate”, a mai transmis preşedintele.

Curtea Constituţională a admis, luni, obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, prin care era limitat nivelul pensiilor magistraţilor şi creştea vârsta de pensionare a magistraţilor a anunţat instituţia.

****