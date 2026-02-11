Președintele Dan, prezent joi la prima reuniune informală din 2026 a Consiliului European

Preşedintele Nicuşor Dan va participa, joi, la prima reuniune informală a Consiliului European din acest an, care va avea loc în Belgia, a cărui temă principală anunțată este competitivitatea Uniunii.

Potrivit Consiliului European, preşedintele Antonio Costa i-a invitat pe liderii UE să participe la o reuniune informală pentru a discuta despre:

modalităţile de consolidare a pieţei unice

reducerea dependenţelor economice

stimularea competitivităţii UE în noul context geo-economic.

Fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene Mario Draghi şi fostul premier al Italiei Enrico Letta, autor al raportului „Much More than a Market” dedicat viitorului Pieţei Unice Europene, vor participa la discuţiile care vor avea loc la Castelul Alden Biesen, pentru a-şi face cunoscute punctele de vedere cu privire la competitivitatea europeană.

Prima sesiune de lucru va debuta cu o prezentare susţinută de Mario Draghi despre impactul mediului geopolitic şi geo-economic în schimbare asupra competitivităţii UE. Sesiunea va fi urmată de o discuţie rezervată exclusiv liderilor.

