cursdeguvernare

Newsletter
Contact
miercuri

11 februarie, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Președintele Dan, prezent joi la prima reuniune informală din 2026 a Consiliului European

Rss
De Vladimir Ionescu

11 februarie, 2026

Preşedintele Nicuşor Dan va participa, joi, la prima reuniune informală a Consiliului European din acest an, care va avea loc în Belgia, a cărui temă principală anunțată este competitivitatea Uniunii.

Potrivit Consiliului European, preşedintele Antonio Costa i-a invitat pe liderii UE să participe la o reuniune informală pentru a discuta despre:

  • modalităţile de consolidare a pieţei unice
  • reducerea dependenţelor economice
  • stimularea competitivităţii UE în noul context geo-economic.

Fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene Mario Draghi şi fostul premier al Italiei Enrico Letta, autor al raportului „Much More than a Market” dedicat viitorului Pieţei Unice Europene, vor participa la discuţiile care vor avea loc la Castelul Alden Biesen, pentru a-şi face cunoscute punctele de vedere cu privire la competitivitatea europeană.


Prima sesiune de lucru va debuta cu o prezentare susţinută de Mario Draghi despre impactul mediului geopolitic şi geo-economic în schimbare asupra competitivităţii UE. Sesiunea va fi urmată de o discuţie rezervată exclusiv liderilor.

(Citește și: Președintele Dan, principalele anunțuri pe cele 4 teme de la Consiliul European: Ce au decis liderii UE în legătură cu Groenlanda, tarifele, Ucraina și Consiliul pentru Pace)

****


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Președintele Dan, principalele anunțuri pe cele 4 teme de la Consiliul European: Ce au decis liderii UE în legătură cu Groenlanda, tarifele, Ucraina și Consiliul pentru Pace

Consiliul European al marilor decizii: Liderii UE trebuie să găsească soluții pentru finanțarea efortului de război al Ucrainei și pentru refacerea apărării Europei

Nicușor Dan, la Consiliul European: „Trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei”

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Economia a început să pâlpâie – Investițiile și construcțiile preiau conducerea PIB. IT&C dă semne de revenire în T3 – Problemele continuă în industrie

La obiect
Pe partea cererii, investițiile au fost principalul motor al creșterii

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți