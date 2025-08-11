Președintele Poloniei își folosește, în premieră, dreptul de veto și nu promulgă legea privind parcurile eoliene

Președintele polonez, Karol Nawrocki, nu va promulga legea care vizează relaxarea normelor privind construirea parcurilor eoliene terestre, a declarat luni purtătorul său de cuvânt.

Guvernul a declarat că proiectul de lege este esențial pentru stimularea producției de energie din surse regenerabile și reducerea prețurilor la energia electrică, după ce administrația conservatoare anterioară a blocat dezvoltarea energiei eoliene terestre pe parcursul celor opt ani de mandat. Proiectul de lege ar reduce distanța necesară între instalațiile planificate și zonele rezidențiale, menținând în același timp restricții mai stricte pentru proiectele situate în apropierea zonelor naturale protejate. Acesta include, de asemenea, o clauză care îngheață prețurile la energie pentru gospodării înainte ca prețurile de producție să fie stabilite de agenția de reglementare.

„Această soluție nu va fi cu siguranță aprobată de președinte”, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui, Rafal Leskiewicz, adăugând că Nawrocki va prezenta propria propunere privind înghețarea prețurilor la energie electrică.

Karol Nawrocki este susținut de fostul partid de guvernământ, Lege și Justiție (PiS), și se opune guvernului de centru al premierului Donald Tusk. Președintele polonez are drept de veto asupra legilor, reamintește Reuters.

Producția de energie din surse regenerabile a crescut în Polonia în detrimentul energiei pe bază de cărbune, deși aceasta din urmă domină în continuare mixul energetic, determinând creșterea prețurilor la energie electrică din cauza costurilor asociate emisiilor de carbon. În 2024, aproape 30 % din energia electrică din Polonia a fost produsă din surse regenerabile.

Coaliția de guvernare, vizată de un scandal privind fondurile post-Covid

Coaliţia lui Donald Tusk are dificultăţi după ce o iniţiativă de transparenţă, mult aşteptată de Polonia, a dezvăluit că o parte din fondurile UE pentru redresarea economică în urma pandemiei de Covid, au fost alocate unor proiecte ce ridică semne de întrebare, printre care un club pentru swingeri, o pizzerie cu solar şi un lanţ de baruri de vodcă. Agitaţia, care a izbucnit după ce guvernul a publicat hărţi online interactive cu beneficiarii subvenţiilor, în încercarea de a demonstra transparenţă, a oferit partidului conservator Lege şi Justiţie (PiS) o ţintă irezistibilă.

Datele accesibile online au arătat că programul în valoare de 1,2 miliarde de zloţi (282,3 milioane de euro), destinat relansării hotelurilor, restaurantelor şi spaţiilor culturale afectate de pandemie, a finanţat şi iahturi, o pizzerie care a adăugat saloane de bronzare şi, într-un caz larg mediatizat, o afacere în sudul Poloniei înregistrată la aceeaşi adresă cu un club de sex, scrie Politico.

PiS, care profită de orice ocazie pentru a-şi recâştiga avântul după ce a pierdut puterea în 2023, nu a pierdut timpul şi a prezentat scandalul ca dovadă a clientelismului şi risipei din era Tusk.

