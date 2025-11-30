Președintele Poloniei anulează întâlnirea cu premierul ungar Viktor Orban după vizita acestuia la Moscova

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a anulat o întâlnire cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, după ce liderul executivului ungar s-a întâlnit vineri, la Moscova, cu șeful statului rus, Vladimir Putin, a scris duminică EFE, citată de Agerpres.

Potrivit declarațiilor făcute pe rețeaua X de Marcin Przydacz, responsabil de politica internațională în cadrul președinției poloneze, „președintele Nawrocki a decis să limiteze programul vizitei sale în Ungaria exclusiv la summitul președinților Grupului de la Vișegrad de la Esztergom”.

Grupul de la Vișegrad, forum ce reunește Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria, va organiza miercuri o întâlnire a liderilor statelor membre în orașul ungar Esztergom.

În cadrul vizitei sale în Ungaria pentru această întâlnire, președintele Nawrocki și soția sa urmau să se întâlnească joi, la Budapesta, cu președintele Ungariei, Tamas Sulyok și cu șeful guvernului, Viktor Orban, potrivit cotidianului polonez „Gazeta Wyborcza”.

Anularea întrevederii are loc după vizita de vineri a premierului Orban la Moscova.

Referindu-se la schimbarea programului vizitei președintelui Nawrocki în Ungaria, Przydacz a menționat „moștenirea fostului președinte Lech Kaczyñski, care sublinia că securitatea Europei depinde de acțiunea solidară, inclusiv în domeniul energiei”.

În plus, Przydacz a spus că președintele Nawrocki susține „în mod constant căutarea de soluții reale pentru a pune capăt războiului din Ucraina provocat de Federația Rusă”.

La întâlnirea de la Esztergom, liderii Grupului de la Vișegrad vor discuta chestiuni precum securitatea și cooperarea în regiunea Europei Centrale, a subliniat Przydacz.

Orban este considerat unul dintre cei mai fideli aliați ai lui Putin în Europa și i-a înfuriat în mod constant pe aliații săi din NATO și UE prin subminarea solidarității față de Rusia.

„Suntem conștienți de poziția dumneavoastră echilibrată cu privire la situația din Ucraina”, i-a spus Vladimir Putin lui Orban într-un interviu difuzat de televiziunea de stat rusă.

Postând ulterior pe rețelele de socializare, ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a declarat că maghiarii au obținut ceea ce ceruseră la Moscova: aprovizionare garantată cu petrol și gaze rusești și acordul de a continua construcția centralei nucleare Paks.

Putin i-a mulțumit prim-ministrului ungar pentru propunerea Budapestei ca posibil loc de desfășurare a unui summit Rusia-SUA cu participarea președintelui Donald Trump.

„Trump a răspuns imediat: «Avem relații bune cu Ungaria, aveți relații bune cu Viktor Orban, așa că agreez această opțiune». Desigur, am fost de acord cu bucurie”, a spus Putin.

Potrivit agenției de știri Reuters, Orban i-a spus lui Putin că Ungaria este „interesată de pace” și a adăugat: „Întâlnirile noastre de astăzi îmi oferă oportunitatea de a confirma, domnule președinte, că Ungaria este pregătită să ofere o platformă pentru astfel de negocieri.”

