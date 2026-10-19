Președintele PNL Ilie Bolojan a semnat acordul de susținere a cabinetului Niculescu: „Nu e un cec în alb, ci un vot de necesitate”. Principala condiție – deficit bugetar de maximum 5,3% din PIB în 2027

Președintele PNL, Ilie Bolojan, premier interimar, a anunțat, duminică seară, că a semnat acordul de susținere cu premierul desemnat Luca Niculescu, acord care stabilește condițiile pe care viitorul Executiv trebuie să le respecte până la adoptarea bugetului pe 2027.

Potrivit lui Bolojan, una dintre clauzele acordului este ca România să aibă „un deficit bugetar anul viitor în scădere” și să ajungă „la maximum 5,3%, ceea ce este ținta pe care România și-a asumat-o în anii trecuți”.

„Am semnat (duminică), exact înainte de a veni la emisiune, acest acord cu domnul Luca Niculescu, premierul desemnat de președintele României, care stipulează condițiile pe care dânsul și le asumă în schimbul votului de învestitură pe care Partidul Național Liberal i l-ar acorda. E, în fapt, un acord care stabilește condițiile pentru următoarele două-trei luni de zile, până la adoptarea bugetului pe anul 2027”, a declarat Ilie Bolojan, duminică seară, la B1 TV, conform News.ro.

Acordul bilateral cu premierul Niculescu, valabil până la 1 martie. Ținta de deficit bugetar pentru 2027: 5,3% din PIB

Președintele PNL a subliniat că nu este un acord politic sau un cec dat în alb pentru viitorul guvern.

„Nu este un acord politic, nu este un cec în alb dat acestui guvern, ci pur și simplu este un acord necesar pentru ca ordonanțele care trebuie date, de exemplu, pentru rectificările bugetare, în așa fel încât serviciile de bază să poată funcționa în perioada următoare, să poată fi aprobate în Parlament, pentru ca ordonanțele care vin în pregătirea bugetului pe 2027 să poată fi date și să fie aprobate în Parlament”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a adăugat că semnarea acestui acord a fost necesară și pentru ca bugetul pe 2027 să fie unul care „să răspundă necesităților României” și care să păstreze România pe „traiectoria fiscală” pe care s-a angajat.

„De exemplu, una din clauze este să avem un deficit bugetar anul viitor în scădere și să ajungem la maximum 5,3%, ceea ce este ținta pe care România și-a asumat-o în anii trecuți”, a mai spus Ilie Bolojan, subliniind că este vorba despre „un vot de necesitate” pe care liberalii îl dau viitorului Guvern.

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