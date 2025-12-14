cursdeguvernare

duminică

14 decembrie, 2025

Stiri

Președintele Dan, în Finlanda / Participă la summitul statelor UE de pe Flancul de Est

De Vladimir Ionescu

14 decembrie, 2025

Președintele Nicușor Dan se va afla luni și marți în Finlanda, unde urmează să participe la summitul statelor UE de pe Flancul Estic, dar va avea și o întrevedere cu premierul finlandez și cu reprezentanți ai industriei militare și spațiale din țara vizitată.

Programul vizitei:

Luni, 15 decembrie

  • Se va întâlni cu prim-ministrul Republicii Finlanda, Petteri Orpo, la reședința acestuia.
  • Va avea o întrevedere cu reprezentanți ai companiilor din domeniul industriei de Apărare și Aerospațiale din Finlanda, la sediul organizației, în Helsinki.
  • Întâlnire cu reprezentanți ai comunității românești din Republica Finlanda, la Ambasada României.

Marți, 16 decembrie

  • Vizită la VTT Tehnical Research Centre of Finland, în orașul Espoo.
  • Participare la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est.

Agenda summitului include sesiuni de lucru dedicate sprijinului Uniunii Europene pentru statele de pe flancul estic, situației de securitate din regiune și coordonării strategice în contextul tensiunilor generate de agresiunea Rusiei asupra Ucrainei.

Liderii statelor participante vor susține o conferință de presă comună la finalul reuniunii.

(Citește și: Video / Concluziile summitului liderilor UE de la Copenhaga: Sprijin pentru Zidul anti-drone de pe Flancul Estic, capacități comune de apărare, inclusiv în industrie)

****

