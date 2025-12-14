Președintele Dan, în Finlanda / Participă la summitul statelor UE de pe Flancul de Est

Președintele Nicușor Dan se va afla luni și marți în Finlanda, unde urmează să participe la summitul statelor UE de pe Flancul Estic, dar va avea și o întrevedere cu premierul finlandez și cu reprezentanți ai industriei militare și spațiale din țara vizitată.

Programul vizitei:

Luni, 15 decembrie

Se va întâlni cu prim-ministrul Republicii Finlanda, Petteri Orpo, la reședința acestuia.

Va avea o întrevedere cu reprezentanți ai companiilor din domeniul industriei de Apărare și Aerospațiale din Finlanda, la sediul organizației, în Helsinki.

Întâlnire cu reprezentanți ai comunității românești din Republica Finlanda, la Ambasada României.

Marți, 16 decembrie

Vizită la VTT Tehnical Research Centre of Finland, în orașul Espoo.

Participare la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est.

Agenda summitului include sesiuni de lucru dedicate sprijinului Uniunii Europene pentru statele de pe flancul estic, situației de securitate din regiune și coordonării strategice în contextul tensiunilor generate de agresiunea Rusiei asupra Ucrainei.

Liderii statelor participante vor susține o conferință de presă comună la finalul reuniunii.

****